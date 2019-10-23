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23 жовтня • оновлено в 13:17
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"Отримаємо місячні ландшафти": копачів бурштину звинуватили в катастрофі екології

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Незаконні видобувачі бурштину пошкодили більше 6 тис. гектарів землі у Волинській, Житомирській та Рівненській областях, що поставило регіони на межу екологічного лиха.

Про це йдеться в статті видання "Українська правда". За даними експертів, дії "чорних копачів" шкодять як екології, так і економіці України.

Наслідки незаконного видобутку бурштину для екології

Наслідки незаконного видобутку бурштину для екології

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"За запасами бурштину Україна займає третє місце в світі, поступаючись лише Польщі та Росії. Однак на законодавчому рівні видобуток бурштину в нашій країні до цих пір не врегулювали. Це тільки заохочує "чорних копачів", а правоохоронці часто не тільки не займаються проблемою, але і самі беруть участь в нелегальних схемах", – відзначає видання.

Автори статті стверджують, що Рівненську, Волинську та Житомирську область, де зосереджені основні запаси бурштину, давно називають "Бурштинової народною республікою". За їхніми словами, так звана "БНР" живе за своїми законами і правилами.

"Через нелегальний видобуток бурштину знищуються ліси і болота, забруднюються річки, змінюється гідрологічний режим, втрачається родючий шар грунту. Дуже важливо, щоб всі проекти з видобутку бурштину проходили оцінку впливу на навколишнє середовище. Інакше ми отримаємо місячні ландшафти і знищення цінних природних територій , тільки цілком легально", – відзначає аналітик міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" Петро Тестів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав:

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Тема
бурштинові війни
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Green Oboz контрабанда екологічна катастрофа Екологія
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