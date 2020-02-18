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18 лютого • оновлено в 10:35
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Найбагатша людина в світі виділила $10 млрд на порятунок Землі

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Найбагатша людина світу за версією Forbes, мільярдер Джефф Безос розповів про створення Фонду Землі для боротьби з кліматичними змінами на планеті.

Про це він написав у своєму Instagram. Бізнесмен зазначив, що виділить $10 млрд на потреби фонду.

Today, I'm thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Climate change is the biggest threat to our planet . I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share . This global initiative will fund scientists, activists, NGOs - any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world . We can save Earth. It's going to take collective action from big companies , small companies, nation states, global organizations, and individuals. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ I'm committing $ 10 billion to start and will begin issuing grants this summer . Earth is the one thing we all have in common - let's protect it, together.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ - Jeff

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"Я хочу поліпшити вже вивчені та відкрити нові методи боротьби з руйнівним впливом кліматичних змін. Засоби з Фонду Землі для протидії найбільшій загрозі для нашої планети надаватимуться вченим, активістам і неурядовим організаціям, які займаються вирішенням цієї проблеми", – заявив мільярдер.

За його словами, перші гранти будуть видані протягом літа. З цієї нагоди Безос звернувся до компаній, урядів країн, міжнародних організацій і простих людей із закликом розпочати спільну роботу.

"Земля – це те, що нас усіх об'єднує. Давайте захищати її разом", – запропонував він.

Зараз фінанси Безоса становлять $115,5 млрд. Водночас у списку найбагатших людей за ним розмістився президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно, чий статок оцінюється в $112,9 млрд.

Раніше OBOZREVATEL писав, що епоха глобальних кліматичних катастроф може настати вже в 2030 році. За даними кліматологів, вже за 10 років на планеті "почнеться справжнє пекло".

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальне потепління
Теги
Green Oboz клімат Викиди СО2
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