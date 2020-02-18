Найбагатша людина в світі виділила $10 млрд на порятунок Землі

Найбагатша людина світу за версією Forbes, мільярдер Джефф Безос розповів про створення Фонду Землі для боротьби з кліматичними змінами на планеті.

Про це він написав у своєму Instagram. Бізнесмен зазначив, що виділить $10 млрд на потреби фонду.

"Я хочу поліпшити вже вивчені та відкрити нові методи боротьби з руйнівним впливом кліматичних змін. Засоби з Фонду Землі для протидії найбільшій загрозі для нашої планети надаватимуться вченим, активістам і неурядовим організаціям, які займаються вирішенням цієї проблеми", – заявив мільярдер.

За його словами, перші гранти будуть видані протягом літа. З цієї нагоди Безос звернувся до компаній, урядів країн, міжнародних організацій і простих людей із закликом розпочати спільну роботу.

"Земля – це те, що нас усіх об'єднує. Давайте захищати її разом", – запропонував він.

Зараз фінанси Безоса становлять $115,5 млрд. Водночас у списку найбагатших людей за ним розмістився президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно, чий статок оцінюється в $112,9 млрд.

Раніше OBOZREVATEL писав, що епоха глобальних кліматичних катастроф може настати вже в 2030 році. За даними кліматологів, вже за 10 років на планеті "почнеться справжнє пекло".

Кого Маск першим відправить на Марс - дізнайся першим в Telegram GreenOboz