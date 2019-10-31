Газова залежність України: в Європі знайшли рішення проблеми

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалила виділення 200 млн євро для розвитку альтернативної енергетики та введення системи "зелених" аукціонів в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву пресслужби банку. Також наголошується, що рада розглянула проєкт 30 жовтня.

"ЄБРР має намір виділити нові кошти для фінансування приватних проєктів відновлюваної енергетики (ВДЕ) в рамках чинної системи стимулювальних "зелених" тарифів. Плановане поповнення дозволить банку розвинути успіх USELF-III і зберегти динаміку під час переходй від чинного механізму пільгових тарифів до системи підтримки, заснованої на конкурентних аукціонах", – цитує заяву банку агентство.

Нагадаємо, в липні 2018 року було затверджено програму із загальним бюджетом в 250 млн євро, метою якої став розвиток альтернативної енергетики України. Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, або USELF-III, покликана допомогти Україні досягти до 2020 року частки "зеленої" генерації в загальній структурі енергоспоживання країни на рівні 11%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон 2712-VIII, який регламентував введення "зелених" аукціонів із 2020 року.

Закон замінює систему державної підтримки ВДЕ-об'єктів у вигляді "зеленого" тарифу системою "зелених" аукціонів, за якими підтримку держави буде отримувати інвестор, який запропонував на аукціоні найменший тариф на вироблену електроенергію.

Президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський, коментуючи цей закон, зазначив, що у процесі його реалізації Україна може зіткнутися з проблемами. За його словами, система "зелених" аукціонів не завжди може приносити позитивні результати.

ЄБРР вже видав Україні гранти на оплату консультантів, які нададуть допомогу Міністерству енергетики та іншим відомствам з підготовки до введення нової системи підтримки ВДЕ.

За даними НКРЕКУ, станом на кінець третього кварталу 2019 року сумарний потужність ВДЕ проектів в Україні становить 4,59 ГВт, при цьому в загальній структурі країни "зелена" генерація займає 4,9% від загального ринку.

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