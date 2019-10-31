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31 жовтня • оновлено в 16:58
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Газова залежність України: в Європі знайшли рішення проблеми

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Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалила виділення 200 млн євро для розвитку альтернативної енергетики та введення системи "зелених" аукціонів в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву пресслужби банку. Також наголошується, що рада розглянула проєкт 30 жовтня.

Газова залежність України: в Європі знайшли рішення проблеми

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"ЄБРР має намір виділити нові кошти для фінансування приватних проєктів відновлюваної енергетики (ВДЕ) в рамках чинної системи стимулювальних "зелених" тарифів. Плановане поповнення дозволить банку розвинути успіх USELF-III і зберегти динаміку під час переходй від чинного механізму пільгових тарифів до системи підтримки, заснованої на конкурентних аукціонах", – цитує заяву банку агентство.

Нагадаємо, в липні 2018 року було затверджено програму із загальним бюджетом в 250 млн євро, метою якої став розвиток альтернативної енергетики України. Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, або USELF-III, покликана допомогти Україні досягти до 2020 року частки "зеленої" генерації в загальній структурі енергоспоживання країни на рівні 11%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон 2712-VIII, який регламентував введення "зелених" аукціонів із 2020 року.

  • Закон замінює систему державної підтримки ВДЕ-об'єктів у вигляді "зеленого" тарифу системою "зелених" аукціонів, за якими підтримку держави буде отримувати інвестор, який запропонував на аукціоні найменший тариф на вироблену електроенергію.

  • Президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський, коментуючи цей закон, зазначив, що у процесі його реалізації Україна може зіткнутися з проблемами. За його словами, система "зелених" аукціонів не завжди може приносити позитивні результати.

  • ЄБРР вже видав Україні гранти на оплату консультантів, які нададуть допомогу Міністерству енергетики та іншим відомствам з підготовки до введення нової системи підтримки ВДЕ.

  • За даними НКРЕКУ, станом на кінець третього кварталу 2019 року сумарний потужність ВДЕ проектів в Україні становить 4,59 ГВт, при цьому в загальній структурі країни "зелена" генерація займає 4,9% від загального ринку.

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Місце
Україна
Теги
ЄБРР Альтернативна енергетика
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы опять подачку выклянчили. Ни капли самоуважения!!!
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Serov Oleg
Serov Oleg
разворуют 195.....
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фууууух... Ну раз целых 200 миллионов дадут... Тогда проблемы с газом решены! Поздравляю.
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