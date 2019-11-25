Перспективи "зеленої" енергетики: у Києві пройде масштабна конференція

28 листопада 2019 р. у м. Києві в КВЦ "Парковий" Держенергоефективності організовує широкомасштабний ювілейний X Міжнародний інвестиційний форум з відновлюваної енергетики.

"Чиста" енергетика – серед пріоритетів для розвитку енергонезалежної та економічно міцної України. За останні 5 років впроваджено численні "зелені" проекти, в які інвестовано близько 4 млрд євро.

Таким чином, відновлювана енергетика займає одне із провідних місць у рейтингу залучених інвестицій в економіку країни, є екологічно безпечною для навколишнього середовища та зменшує залежність українських громад від вугілля та газу.

Форум, що організовує Держенергоефективності під егідою Мінекоенерго за участю IRENA, стане масштабною платформою для понад 700 учасників, щоб:

- обговорити здобутки та стратегію розвитку "чистої" енергетики в Україні у контексті світових трендів;

- знайти відповіді на усі актуальні, гострі питання щодо подальшого впровадження "зелених" проектів.

Теми Форуму:

 відновлювані джерела енергії: глобальні виклики та перспективи для України;

 стратегічне партнерство України та ЄС;

 основні напрями розвитку відновлюваних джерел енергії;

 успішні приклади реалізації проектів;

 запровадження аукціонної системи;

 шляхи залучення інвестицій у "зелені" проекти.

X міжнародний інвестиційний форум з відновлюваної енергетики.

До участі у форумі запрошено перших осіб держави, а також заплановано виступи представників міністерств, міжнародних організацій, ключових вітчизняних та закордонних гравців ринку відновлюваної енергетики.

Реєстрація учасників: 08:30-09:30.

Офіційне відкриття: 09:30.

Місце проведення: м. Київ, Паркова дорога 16а, КВЦ "Парковий", 3-ій поверх, конференц-зал.

Участь у Форумі безкоштовна.

Сторінка Форуму:

http://saee.gov.ua/uk/X_renewable_energy_forum

Організатор – Держенергоефективності під егідою Мінекоенерго за участю Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA.

Кількість місць обмежена.

З питань участі у Форумі звертайтеся до Анни Жукової (Департамент відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності) за контактами:

• тел: +38 044 590-54-09,

• e-mail: saeevde@gmail.com.

Акредитація ЗМІ проводиться до 18:00 27 листопада 2019 р. за контактами:

• 044 590-59-65;

• 097-596-70-88;

• 096-906-85-95;

• e-mail: saeepressa@gmail.com (Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності).

Із собою мати посвідчення журналіста або паспорт.

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