Перспективы "зеленой" энергетики: в Киеве пройдет масштабная конференция

28 ноября 2019 в г. Киеве в КВЦ "Парковый" Держэнергоэффективности организовывает широкомасштабный юбилейный X Международный инвестиционный форум по возобновляемой энергетике.

"Чистая" энергетика – среди приоритетов для развития энергонезависимой и экономически крепкой Украины. За последние 5 лет реализованы многочисленные "зеленые" проекты, в которые инвестировано около 4 млрд евро.

Таким образом, возобновляемая энергетика занимает одно из ведущих мест в рейтинге привлеченных инвестиций в экономику страны, является экологически безопасной для окружающей среды и уменьшает зависимость украинских громад от угля и газа.

Форум, который организует Держэнергоэффективности под эгидой Минекоенерго с участием IRENA, станет масштабной платформой для более 700 участников, чтобы:

- обсудить достижения и стратегии развития "чистой" энергетики в Украине в контексте мировых трендов;

- найти ответы на все актуальные, острые вопросы по дальнейшему внедрению "зеленых" проектов.

Темы Форума:

 возобновляемые источники энергии: глобальные вызовы и перспективы для Украины;

 стратегическое партнерство Украины и ЕС;

 основные направления развития возобновляемых источников энергии;

 успешные примеры реализации проектов;

 введение аукционной системы;

 пути привлечения инвестиций в "зеленые" проекты.

X международный инвестиционный форум по возобновляемой энергетике.

К участию приглашены первые лица государства, а также запланированы выступления представителей министерств, международных организаций, ключевых отечественных и зарубежных игроков рынка возобновляемой энергетики.

Регистрация участников: 08: 30-09: 30.

Официальное открытие: 9:30.

Место проведения: г. Киев, Парковая дорога 16а, КВЦ "Парковый", третий этаж, конференц-зал.

Участие в Форуме бесплатное.

Страница Форума:

http://saee.gov.ua/uk/X_renewable_energy_forum

Организатор – Держэнергоэффективности под эгидой Минекоенерго при участии Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA.

Количество мест ограничено.

По вопросам участия в Форуме обращайтесь к Анне Жуковой (Департамент возобновляемых источников энергии Держэнергоэффективности):

• тел: +38 044 590-54-09,

• e-mail: saeevde@gmail.com.

Аккредитация СМИ проводится до 18:00 27 ноября 2019 по телефонам:

• 044 590-59-65;

• 097-596-70-88;

• 096-906-85-95;

• e-mail: saeepressa@gmail.com (Управление коммуникации и связей с общественностью Держэнергоэффективности).

С собой иметь удостоверение журналиста или паспорт.

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