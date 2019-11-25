Перспективы "зеленой" энергетики: в Киеве пройдет масштабная конференция

28 ноября 2019 в г. Киеве в КВЦ "Парковый" Держэнергоэффективности организовывает широкомасштабный юбилейный X Международный инвестиционный форум по возобновляемой энергетике.
"Чистая" энергетика – среди приоритетов для развития энергонезависимой и экономически крепкой Украины. За последние 5 лет реализованы многочисленные "зеленые" проекты, в которые инвестировано около 4 млрд евро.
Таким образом, возобновляемая энергетика занимает одно из ведущих мест в рейтинге привлеченных инвестиций в экономику страны, является экологически безопасной для окружающей среды и уменьшает зависимость украинских громад от угля и газа.
Форум, который организует Держэнергоэффективности под эгидой Минекоенерго с участием IRENA, станет масштабной платформой для более 700 участников, чтобы:
- обсудить достижения и стратегии развития "чистой" энергетики в Украине в контексте мировых трендов;
- найти ответы на все актуальные, острые вопросы по дальнейшему внедрению "зеленых" проектов.
Темы Форума:
возобновляемые источники энергии: глобальные вызовы и перспективы для Украины;
стратегическое партнерство Украины и ЕС;
основные направления развития возобновляемых источников энергии;
успешные примеры реализации проектов;
введение аукционной системы;
пути привлечения инвестиций в "зеленые" проекты.
X международный инвестиционный форум по возобновляемой энергетике.
К участию приглашены первые лица государства, а также запланированы выступления представителей министерств, международных организаций, ключевых отечественных и зарубежных игроков рынка возобновляемой энергетики.
Регистрация участников: 08: 30-09: 30.
Официальное открытие: 9:30.
Место проведения: г. Киев, Парковая дорога 16а, КВЦ "Парковый", третий этаж, конференц-зал.
Участие в Форуме бесплатное.
Страница Форума:
http://saee.gov.ua/uk/X_renewable_energy_forum
Организатор – Держэнергоэффективности под эгидой Минекоенерго при участии Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA.
Количество мест ограничено.
По вопросам участия в Форуме обращайтесь к Анне Жуковой (Департамент возобновляемых источников энергии Держэнергоэффективности):
• тел: +38 044 590-54-09,
• e-mail: saeevde@gmail.com.
Аккредитация СМИ проводится до 18:00 27 ноября 2019 по телефонам:
• 044 590-59-65;
• 097-596-70-88;
• 096-906-85-95;
• e-mail: saeepressa@gmail.com (Управление коммуникации и связей с общественностью Держэнергоэффективности).
С собой иметь удостоверение журналиста или паспорт.
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