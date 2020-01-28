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28 січня • оновлено в 09:28
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Топ-3 мемів про коронавірус

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Небезпечна коронавірусна інфекція, яка поширилася світом з Китаю і забрала вже більше сотні життів, який день залишається предметом бурхливого обговорення в мережі.

Крім ряду теорій від конспірологів і фаталістів це породило ще й серію мемів.

Перш за все, в мережі красиво описали сумні реалії ряду держав сюжетами комп'ютерних ігор.

Австралія після боротьби з моторошними пожежами отримала відповідність з "Firewatch" (Пожежний дозор), ситуація в Росії нагадала знаменитий шутер "Half-Life" про наслідки урядових експериментів і протистояння солдатам та монстрам, США і Іран же в контексті їх ядерних перегонів зв'язали з "Civilization VI".

Китай передбачувано зіставили з "Plague Inc." - грою про епідемію чуми, метою якої є знищення всього світу. Після спалаху коронавірусу вона стала сильно популярна.

Топ-3 мемів про коронавірус

Зробили і більш банальний мем про китайську дитину, яка в школі отримала... коронавірус:

Топ-3 мемів про коронавірус

"Мем вийшов смішний, а головне - вірусний", - говорить одна людина в костюмі хімзахисту другому на третьому мемі.

Топ-3 мемів про коронавірус

Нагадаємо, що за останніми даними коронавірус заразив уже майже 5 тисяч осіб, і число летальних випадків значно перевищує кількість врятованих.

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