Квапити жінку – це те саме, що намагатися прискоpити завантаження комп'ютера... Пpогpамма в будь-якому випадку повинна виконати всі необхідні дії та ще багато такого, що непідвладне вашому розумінню.

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Старий хворий Сьома після інфаркту запитує лікаря:

– Лікарю, можна мені вже знову бігати за жінками?

– Бігати – в жодному разі! Волочитися – будь ласка.

***

Жінка дивиться, як її подруга накладає їжу своєму чоловікові, та питає:

– А чого це ти так по-похідному, все в одну миску?

– Так він же художник, якщо гарно розкласти, то одразу сяде натюрморт малювати.

***

– Кохана, ти де була?

– На зустрічі однокласників.

– Три дні?

– Ми згадували.

– Що згадували?

– Де я живу.

***

Лікарня зараз – це місце, де нав'язливі хворі своїми скаргами заважають лікарям спокійно вести документацію.

***

В аптеці:

– Дайте мені, будь ласка, таблетки для схуднення.

– Але п'ять хвилин тому ви вже купили десять пачок!

– Я не наїлася.

***

– Розочко, чому ви носите обручку не на тій руці?

– Я вийшла заміж не за ту людину.

***

Дзвінок ветеpінаpу:

– Зараз до вас пpийде моя теща зі старим собакою. Зробіть, будь ласка, укол якоїсь найсильнішої отрути, щоб без мук...

Ветеpинаp:

– А собака один доpогу додому знайде?

***

– Як вам робота в офісі?

– Дуже важко. По-перше, шумно, через що складно сконцентруватися. По-друге, весь час відволікають і просять не хропіти.

***

– Сьомо, чому тебе не взяли до армії?

– Поганий зір. Ось ти, наприклад, бачиш цвях?

– Де?

– Ось там.

– Де? Не бачу.

– Та он.

– Бачу.

– А я ні.

***

Шановні виробники телевізорів! Зробіть таку кнопку на телевізорі, на яку можна було б натиснути, щоб пульт запищав, де він там валяється.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотограф з Британії закарбував рідкісне природне явище, що викликало оптичну ілюзію з кораблем, що "летить у повітрі".