Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 11 березня
Квапити жінку – це те саме, що намагатися прискоpити завантаження комп'ютера... Пpогpамма в будь-якому випадку повинна виконати всі необхідні дії та ще багато такого, що непідвладне вашому розумінню.
Актуальні анекдоти, приколи та меми – далі в OBOZREVATEL.Анекдоти дня
Старий хворий Сьома після інфаркту запитує лікаря:
– Лікарю, можна мені вже знову бігати за жінками?
– Бігати – в жодному разі! Волочитися – будь ласка.
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Жінка дивиться, як її подруга накладає їжу своєму чоловікові, та питає:
– А чого це ти так по-похідному, все в одну миску?
– Так він же художник, якщо гарно розкласти, то одразу сяде натюрморт малювати.
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– Кохана, ти де була?
– На зустрічі однокласників.
– Три дні?
– Ми згадували.
– Що згадували?
– Де я живу.
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Лікарня зараз – це місце, де нав'язливі хворі своїми скаргами заважають лікарям спокійно вести документацію.
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В аптеці:
– Дайте мені, будь ласка, таблетки для схуднення.
– Але п'ять хвилин тому ви вже купили десять пачок!
– Я не наїлася.
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– Розочко, чому ви носите обручку не на тій руці?
– Я вийшла заміж не за ту людину.
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Дзвінок ветеpінаpу:
– Зараз до вас пpийде моя теща зі старим собакою. Зробіть, будь ласка, укол якоїсь найсильнішої отрути, щоб без мук...
Ветеpинаp:
– А собака один доpогу додому знайде?
***
– Як вам робота в офісі?
– Дуже важко. По-перше, шумно, через що складно сконцентруватися. По-друге, весь час відволікають і просять не хропіти.
***
– Сьомо, чому тебе не взяли до армії?
– Поганий зір. Ось ти, наприклад, бачиш цвях?
– Де?
– Ось там.
– Де? Не бачу.
– Та он.
– Бачу.
– А я ні.
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Шановні виробники телевізорів! Зробіть таку кнопку на телевізорі, на яку можна було б натиснути, щоб пульт запищав, де він там валяється.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотограф з Британії закарбував рідкісне природне явище, що викликало оптичну ілюзію з кораблем, що "летить у повітрі".