Анекдоти дня: приколи і меми за 17 березня
Життя вдалося – це коли в п'ятницю ввечері виходиш з дому повечеряти і про всяк випадок береш з собою закордонний паспорт.
Веселі анекдоти, приколи і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти і меми дня
– Ти знаєш, що Вася став власником нерухомості?
– Так, він мені казав, що вночі з його автівки колеса зняли.
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З історії хвороби: "Хворий не знав, що, поки він ходив наліво, його дружина ходила на карате".
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Розмова двох закоренілих холостяків:
– Нещодавно купив собі книгу рецептів, але ще жодного разу нею не користувався.
– Що, занадто складно?
– Так, і ще всі рецепти починаються зі слів: "Візьміть чисту тарілку".
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У центрі зайнятості:
– Доброго дня. Знайдіть мені пристойну роботу.
– Що вмієте робити?
– Нічого.
– Чудово. Переучуватися не доведеться.
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Петька повертається в полк. Чапаєв його питає:
– Петька, ти чого такий сумний?
– Та ось, у військову академію іспити провалив.
– Чому?
– Мене запитали, хто такий Цезар, а я відповів, що це кінь з п'ятого ескадрону.
– Це я винен. Поки тебе не було, я Цезаря в сьомий ескадрон перевів.
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Щасливий шлюб – це коли є можливість завести коханку, а бажання немає.
***
– Дівчино, ви мені сподобалися, давайте з вами зустрінемося завтра.
– Що ви, я заміжня. Давайте сьогодні.
***
Чоловік приходить додому, а дружина з подругами за столом п'ють "Мартіні".
– Що відзначаєте?
– Покупку обмиваємо.
– Яку?
– Три пляшки "Мартіні".
***
– Як ви думаєте, чим краще заповнити валізу для подорожі?
– Звичайно ж, грошима!
***
Клієнт запитує в адвоката:
– Що ви скажете, якщо я перед початком процесу пришлю судді додому великого жирного гусака разом зі своєю візитною карткою?
– Ви з глузду з'їхали! Це ж спроба підкупу, ви тут же програєте справу!
Суд завершився. Клієнт виграв процес. Посміхаючись, він підходить до адвоката:
– Я не скористався вашою порадою і відправив судді гусака.
– Не може бути!
– Може. Тільки разом з ним я послав візитну картку мого супротивника.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, пост прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про Тараса Шевченка насмішив українців. Глава уряду заявив, що поетові "могло б виповнитися 207 років".