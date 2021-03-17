Анекдоти дня: приколи і меми за 17 березня

Життя вдалося – це коли в п'ятницю ввечері виходиш з дому повечеряти і про всяк випадок береш з собою закордонний паспорт.

Веселі анекдоти, приколи і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти і меми дня

– Ти знаєш, що Вася став власником нерухомості?

– Так, він мені казав, що вночі з його автівки колеса зняли.

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З історії хвороби: "Хворий не знав, що, поки він ходив наліво, його дружина ходила на карате".

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Прикол про піст "Жарти українською" / Facebook

Розмова двох закоренілих холостяків:

– Нещодавно купив собі книгу рецептів, але ще жодного разу нею не користувався.

– Що, занадто складно?

– Так, і ще всі рецепти починаються зі слів: "Візьміть чисту тарілку".

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Мем про громадський транспорт beshenaya_zina / Instagram

У центрі зайнятості:

– Доброго дня. Знайдіть мені пристойну роботу.

– Що вмієте робити?

– Нічого.

– Чудово. Переучуватися не доведеться.

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Мем про котів "Жарти українською" / Facebook

Петька повертається в полк. Чапаєв його питає:

– Петька, ти чого такий сумний?

– Та ось, у військову академію іспити провалив.

– Чому?

– Мене запитали, хто такий Цезар, а я відповів, що це кінь з п'ятого ескадрону.

– Це я винен. Поки тебе не було, я Цезаря в сьомий ескадрон перевів.

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Мем про інтровертів pikabu.ru

Щасливий шлюб – це коли є можливість завести коханку, а бажання немає.

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Мем про "диванних" експертів "Жарти українською" / Facebook

– Дівчино, ви мені сподобалися, давайте з вами зустрінемося завтра.

– Що ви, я заміжня. Давайте сьогодні.

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Прикол про золоту рибку "Жарти українською" / Facebook

Чоловік приходить додому, а дружина з подругами за столом п'ють "Мартіні".

– Що відзначаєте?

– Покупку обмиваємо.

– Яку?

– Три пляшки "Мартіні".

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Мем про дорогі покупки okroshka_wow / Instagram

– Як ви думаєте, чим краще заповнити валізу для подорожі?

– Звичайно ж, грошима!

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Мем про "тарганів" у голові "Жарти українською" / Facebook

Клієнт запитує в адвоката:

– Що ви скажете, якщо я перед початком процесу пришлю судді додому великого жирного гусака разом зі своєю візитною карткою?

– Ви з глузду з'їхали! Це ж спроба підкупу, ви тут же програєте справу!

Суд завершився. Клієнт виграв процес. Посміхаючись, він підходить до адвоката:

– Я не скористався вашою порадою і відправив судді гусака.

– Не може бути!

– Може. Тільки разом з ним я послав візитну картку мого супротивника.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, пост прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про Тараса Шевченка насмішив українців. Глава уряду заявив, що поетові "могло б виповнитися 207 років".