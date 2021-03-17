Анекдоты дня: приколы и мемы за 17 марта

Жизнь удалась – это когда в пятницу вечером выходишь из дома поужинать и на всякий случай берешь с собой загранпаспорт.

Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты и мемы дня

– Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижимости?

– Да, он мне говорил, что ночью с его машины колеса сняли.

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Из истории болезни: "Больной не знал, что, пока он ходил налево, его жена ходила на карате".

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Прикол про пост "Жарти українською" / Facebook

Разговор двух закоренелых холостяков:

– Недавно купил себе книгу рецептов, но еще ни разу ею не пользовался.

– Что, слишком сложно?

– Да, и еще все рецепты начинаются со слов: "Возьмите чистую тарелку".

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Мем про общественный транспорт beshenaya_zina / Instagram

В центре занятости:

– Здравствуйте. Найдите мне приличную работу.

– Что умеете делать?

– Ничего.

– Отлично. Переучиваться не придется.

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Мем о котах "Жарти українською" / Facebook

Петька возвращается в полк. Чапаев его спрашивает:

– Петька, ты чего такой грустный?

– Да вот, в военную академию экзамене провалил.

– Почему?

– Меня спросили, кто такой Цезарь, а я ответил, что это лошадь из пятого эскадрона.

– Это я виноват. Пока тебя не было, я Цезаря в седьмой эскадрон перевел.

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Мем об интровертах pikabu.ru

Благополучный брак – это когда есть возможность завести любовницу, а желания нет.

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Мем о "диванных" экспертах "Жарти українською" / Facebook

– Девушка, вы мне понравились, давайте с вами встретимся завтра.

– Что вы, я замужем. Давайте сегодня.

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Прикол про золотую рыбку "Жарти українською" / Facebook

Муж приходит домой, а жена с подругами за столом пьют "Мартини".

– Что отмечаете?

– Покупку обмываем.

– Какую?

– Три бутылки "Мартини".

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Мем о дорогих покупках okroshka_wow / Instagram

– Как вы думаете, чем лучше заполнить чемодан для путешествия?

– Конечно же, деньгами!

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Мем о "тараканах" в голове "Жарти українською" / Facebook

Клиент спрашивает у адвоката:

– Что вы скажете, если я перед началом процесса пришлю судье домой большого жирного гуся вместе со своей визитной карточкой?

– Вы с ума сошли! Это же попытка подкупа, вы тут же проиграете дело!

Суд завершился. Клиент выиграл процесс. Улыбаясь, он подходит к адвокату:

– Я не воспользовался вашим советом и отправил судье гуся.

– Не может быть!

– Может. Только вместе с ним я послал визитную карточку моего противника.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пост премьер-министра Дениса Шмыгаля о Тарасе Шевченко насмешил украинцев. Глава правительства заявил, что поэту "могло бы исполниться 207 лет".