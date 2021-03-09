Українці – про пост Шмигаля із 207-річним Шевченком: хто це пише, звільніть там усіх
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 березня – у річницю від дня народження Тараса Шевченка – заявив, що знаменитому поетові та художнику "могло б виповнитися 207 років".
Відповідний пост з'явився у вівторок на Facebook-сторінці глави Кабінету міністрів України. Чимало користувачів мережі звернули увагу на дивне формулювання і відповіли на повідомлення Шмигаля жартами.
У повідомленні Шмигаля вказано, що "слово може бути сильнішим за зброю". Прем'єр зазначив, що Шевченко довів це своїм життєвим прикладом.
"Незламність духу і невпинна боротьба за свободу, які наповнюють рядки його творів, знайшли визнання у всьому світі. Сьогодні Тарасу Григоровичу виповнилося б 207 років", – написано в акаунті прем'єр-міністра в соцмережі.
У коментарях багато фоловерів перепитали, чи точно поетові могло виповнитися більше за дві сотні років.
"Ви точно хотіли б побачити його в такому віці?" "В сенсі?" "Пішов передчасно, міг до 300 років радувати нас новими творами", "Не дотягнув якихось 160 років, виходить", "Звільніть відповідального за ваш аккаунт", – відповіли Шмигалю в коментарях під постом.
Журналіст Сергій Гришин також відреагував на повідомлення прем'єра. "Хто це пише? Звільніть там усіх нарешті", – закликав він главу Кабміну.
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