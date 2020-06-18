Головна турецька газета Нurriyet помилково "одружила" президента України Володимира Зеленського зі співачкою та актрисою Вірою Брежнєвою.

Помилки допустилися у матеріалі про хвору на коронавірус першу леді України Олену Зеленську. Користувачка Олена Тарнавська виклала у Facebook знімок замітки, а її електронний варіант розміщено на офіційному сайті видання (щоб подивитися знімки, доскрольте новину до кінця).

Відповідний матеріал вийшов у друк 17 червня. Щоправда, замість сімейної фотографії українського президента із дружиною статтю проілюстрували постером із фільму "8 кращих побачень". У ньому, як відомо, Володимир Зеленський та Віра Брежнєва зіграли роль пари.

Нurriyet переплутала Олену Зеленську зі співачкою Вірою Брежнєвою

Зауважимо, що у Туреччині Нurriyet вважається топовою газетою. Її тираж торік сягнув більше 300 тисяч примірників.

Замітка про першу леді України у газеті Нurriyet

Незабаром журналісти, ймовірно, усвідомили помилку і виправили її на сайті видання, проілюструвавши статтю знімком самого президента України. Однак месенджери досі показують попереднє фото, де Зеленський зображений із іншою жінкою.

Видання виправило ляп в електронній версії

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двобічну пневмонію.