Топова турецька газета "одружила" Зеленського із Брежнєвою. Фото
Турецька газета "одружила" Зеленського із відомою співачкою
Головна турецька газета Нurriyet помилково "одружила" президента України Володимира Зеленського зі співачкою та актрисою Вірою Брежнєвою.
Помилки допустилися у матеріалі про хвору на коронавірус першу леді України Олену Зеленську. Користувачка Олена Тарнавська виклала у Facebook знімок замітки, а її електронний варіант розміщено на офіційному сайті видання (щоб подивитися знімки, доскрольте новину до кінця).
Відповідний матеріал вийшов у друк 17 червня. Щоправда, замість сімейної фотографії українського президента із дружиною статтю проілюстрували постером із фільму "8 кращих побачень". У ньому, як відомо, Володимир Зеленський та Віра Брежнєва зіграли роль пари.
Нurriyet переплутала Олену Зеленську зі співачкою Вірою Брежнєвою
Зауважимо, що у Туреччині Нurriyet вважається топовою газетою. Її тираж торік сягнув більше 300 тисяч примірників.
Замітка про першу леді України у газеті Нurriyet
Незабаром журналісти, ймовірно, усвідомили помилку і виправили її на сайті видання, проілюструвавши статтю знімком самого президента України. Однак месенджери досі показують попереднє фото, де Зеленський зображений із іншою жінкою.
Видання виправило ляп в електронній версії
Як повідомляв OBOZREVATEL, дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двобічну пневмонію.