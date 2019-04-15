Великдень 2019: вихідні, прогноз погоди та рецепти

До світлого свята Воскресіння Христового (Пасха 2019) залишилося вже не так багато часу. Православні християни відзначатимуть його у неділю, 28 квітня.

Щоб якнайкраще підготуватися до святкування, OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися всю необхідну інформацію, починаючи від кількості вихідних і до варіантів смачних страв для святкового столу.

Скільки вихідних буде на Великдень 2019

Українці будуть відпочивати п'ять днів поспіль – з 27 квітня по 1 травня:

27 квітня – субота, вихідний;

28 квітня – Великдень, неділя, вихідний;

29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;

30 квітня – вівторок – вихідний (його доведеться відпрацювати 11 травня, в суботу);

1 травня – День праці, вихідний.

Плани на тривалі вихідні не будуть повноцінними, якщо не знати про погоду. Уже відомо, чого очікувати від неї на свято.

Погода на Великдень 2019 цілому буде хороша

Якою буде погода на Великдень 2019

На час свят і вихідних народний синоптик прогнозує теплу погоду з ймовірністю короткочасних опадів в день святкування Пасхи.

"На другу половину дня, 28 квітня, очікуються опади, але короткочасні і не по всій території України. Також опади прогнозуються на 2 травня, а в іншому погода буде хорошою – близько 20 градусів тепла", – прогнозує народний синоптик.

Коли з вихідними днями і погодою вже все стало ясно, пора б подумати про те, чи будете ви купувати в магазині паску, чи спробуєте спекти її самостійно. Якщо ближче другий варіант, зверніть увагу на рецепти пасок.

З рецептами пасок можна експериментувати

Як приготувати паску 2019: незвичайні рецепти

Варіант 1. Шоколадно-апельсинова паска

Інгредієнти:

320 г борошна

8 г сухих дріжджів

160 мл молока

100 г шоколаду

1 шт. апельсина

150 г вершкового масла

1 шт. яйця

сіль

Для глазурі:

50 г шоколаду

25 г вершкового масла

кондитерська посипка

Спосіб приготування:

Приготуйте опару: розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте дві третини просіяного борошна, збийте і залиште підходити в теплому місці на годину. Після чого висипте залишки борошна, додайте яйце, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло, шоколад, апельсиновий сік і цедру. Замісити тісто, накрийте рушником і залиште ще на годину.

Розділіть тісто на частини і викладіть у форму, змащену маслом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте близько 50 хвилин.

Приготуйте глазур: розтопіть шоколад разом з вершковим маслом, охолодіть і полийте їм паску. За бажанням прикрасьте кондитерської посипкою.

Гарбузова паска

Складові:

500 г молока

300 г гарбуза

200 г вершкового масла

3 шт. яйця

200 г цукру

50 г пресованих дріжджів

1,5 кг борошна

1/4 ч.л. ваніліну

за смаком сіль

Спосіб приготування:

Очистіть гарбуз від шкірки і насіння, наріжте дрібними шматочками, посипте цукровим піском і дайте постояти. Потім відваріть гарбуз на повільному вогні до готовності.

Масу протріть через дрібне сито, додайте молоко, масло, яйця, цукровий пісок, сіль і розведені в невеликій кількості теплого молока дріжджі. Замісити тісто, поступово втручаючись невеликими порціями борошно і дайте йому піднятися.

Підготовлені форми заповніть тестом до половини, дайте йому підійти до повного заповнення форми і випікайте в духовці при температурі 180-200 градусів до готовності.

Більше цікавих рецептів пасок читайте за посиланням.

Не потрібно забувати, що крім пасок на святковому столі повинні бути ще й крашанки. У OBOZREVATEL вже є рада, як прикрасити яйця на Великдень без лушпиння цибулі і різних барвників.

Яйця на Великдень моно прикрасити незвичайним способом

Як прикрасити яйця на Великдень: незвичайний спосіб

Для цього вам знадобляться: яєчний білок і звичайні серветки, бажано з білою основою. Малюнок і візерунки можна вибирати будь-які. З серветок вирізаємо малюнок, якщо серветка двошаровий один шар прибираємо, він не знадобиться. Прикрашаються вже варені яйця і найкраще підійдуть білі. Яйце необхідно змастити білком і наклеїти малюнок із серветки, акуратно придавлюючи пальцями. Після цього зверху покриваємо ще одним шаром білка. Готові прикрашені яйця викладаємо на сітку духовки, яку попередньо можна трохи розігріти.

Після Великого посту можна нарешті розговітися. Але відразу виникає питання, що ж такого смачного поставити на святковий стіл. У нас і тут не без порад.

Варіанти м'ясних страв на Великдень 2019

Великдень 2019: що приготувати на свято

Домашня ковбаса

Напівжирну свинину і яловичину пропускаємо через м'ясорубку, додаємо сіль, перець часник, перемішуємо і залишаємо в холодильнику на 3-4 години. Далі начиняємо кишки, які попередньо добре вимиті і очищені. Ковбаси смажаться на смальці, а потім запікаються в духовці. Спеції додаються за смаком.

Шпондер

Довгий шматок шпондера добре посолити, поперчити і залишити на ніч в гусятниці. Вранці довести до кипіння у власному соку, який утворився. При необхідності додати трохи води. Після того як закипить дати йому охолонути. Коли шпондер охолоне начинити його зубчиками часнику і посипати приправами. Шпондер потрібно замотати у фольгу і випікати в духовці при невеликій температурі протягом години. Потім залишити остигати в холодильнику, не знімаючи при цьому фольгу.

Полендвіца

Довгий шматок яловичої вирізки посолити і поперчити. Залишити в гусятниці на одну ніч. Ножем зробити поздовжні отвори і вставити туди зубчики часнику. Додати трохи води і поставити гусятницю на малий вогонь на півтори години. Довести до готовності в духовці (кришку з гусятниці зняти) і охолодити.

Хрін з буряком

Відварити буряк, почистити і потерти на дрібній тертці з хроном. Додати оцет, сіль і цукор за смаком і все перемішати. Подавати до м'ясних страв.

Також пропонуємо кілька варіантів смачних салатів, які будуть не просто красиво виглядати на святковому столі, але і порадують смакові рецептори.

Салат "Ананас" одна з смачних ідей для святкового столу

Великдень 2019: топ-3 рецепта смачних салатів

Салат "Спокуса"

Інгредієнти:

500 г кальмарів

400 г лісових грибів

300 г шинки

200 г свіжих огірків

200 г моркви по-корейськи

1 банка кукурузи консервованої

1 шт. хліба для тостів

за смаком майонез і гірчиця

Спосіб приготування читайте за посиланням.

Салат "Ананас" з куркою і грибами

Інгредієнти:

1 шт. курячої грудки

2 шт. картоплі

2 шт. курячого яйця

100 г твердого сиру

2-3 шт. маринованих огірків

200 г маринованих шампіньйонів

за смаком майонез

Спосіб приготування читайте за посиланням.

Салат "Печонкін"

Інгредієнти:

350 г яловичої печінки

3-5 шт. солоного огірка

2 шт. лука

2 шт. моркви

4 шт. яйця

250 г майонезу

2 ст.л. соняшникової олії

Спосіб приготування читайте за посиланням.

Раніше OBOZREVATEL предлагал читачам дізнатися, чому в різних релігіях Великдень відзначається в різні дати.

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