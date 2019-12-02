Українці можуть не платити за комуналку: розкрито секрети закону

Якість надання комунальних послуг в Україні вже давно залишає бажати кращого. А з приходом опалювального сезону, українців усе частіше турбує питання, куди бігти, кому скаржитися, а головне, як це зробити правильно, якщо раптом температура в квартирі нижче норми, або в мороз вас залишили без гарячої води.

З урахуванням швидкозростаючих тарифів за комуналку, OBOZREVATEL дізнався, за що українці платять гроші, в яких випадках вимагати перерахунку і відшкодування збитків, а коли можна взагалі не платити за надання тих чи інших комунальних послуг.

Із цього тексту ви дізнаєтеся про те:

Які комунальні послуги ви отримуєте, і хто відповідає за їх поставку до ваших осель.

Які норми якості повинні бути у послуг, що поставляються.

Кому скаржитися і від кого вимагати перерахунку тарифу в комунальних платежах у разі надання неякісних послуг.

Рекомендації від експерта щодо житлово-комунальних питань.

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Хто постачає послуги

До недавнього часу обслуговуванням будинків в Україні займалися житлово-експлуатаційні контори (ЖЕКи). В їх обов'язки входила організація:

вивезення побутових відходів;

прибирання сходових клітин;

прибирання прибудинкової території;

освітлення місць загального користування;

технічного обслуговування внутрішніх електромереж;

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення.

Із травня 2019 року в Україні почав діяти закон про житлово-комунальні послуги. Відтепер угоди з комунальниками укладають власник, керуючий будинку або представник ОСББ (на вибір жителів будинку), а ЖЕКи йдуть у минуле.

Усі послуги надаються після попереднього підписання договору між споживачем і підприємствами комунальної сфери. Відповідні контракти діляться на три види: індивідуальні, колективні та колективні споживачі (ОСББ).

Єдина примітка, що з операторами газо- й електропостачання полягає тільки індивідуальний договір.

Різниця між трьома типами договору в тому, що в останніх двох комунальники несуть відповідальність за надання послуг "до входу в будинок". Так, виправлення аварійних ситуацій всередині будинку повністю лягає на плечі власників квартир.

Норми якості

Отже, що ж в Україні вважається якісним наданням комунальних послуг? Усі ці норми чітко прописані в законі, тому в суперечках із комунальниками ви завжди можете спиратися на такі показання.

Опалення

Відповідно до закону, температура в квартирі на час опалювального сезону повинна бути не нижчою 18 градусів, а в кутових не менше 20-ти. Якщо ваш градусник показує температуру нижче цих показників, ви маєте право вимагати перерахунок.

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Тариф на опалення знижується на 5% за кожен градус нижче норми. Якщо ж у квартирі температура на рівні 12 градусів, а то і нижче, ви зовсім можете не платити за надання явно неякісної послуги.

Холодне і гаряче водопостачання

Згідно із законом коливання температури гарячої води допускається в межах 50-75 градусів. Якщо температура нижча крайнього показника, тариф розраховується за наступною схемою:

Температура води 45-49 градусів – 90% тарифу;

Температура 40-44 градусів – 70% від тарифу;

Температура 40 градусів і нижче вважається холодною і оплачується за відповідним тарифом.

Законодавством також передбачається зниження оплати за водопостачання в разі переривання подачі як гарячої, так і холодної води більше прописаного нормами часу.

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Припустимо, якщо при цілодобовому водопостачанні в будинку відключається вода не більше, ніж на 6 годин на добу або не більше 30% часу, якщо за спеціальним графіком. Таких перерв повинно бути не більше двох на місяць. Якщо перерви більше, то плата зменшується на 3,3% за кожен день відсутності послуги.

Утримання будинків і прибудинкових територій

До послуг ЖКГ з утримання будинку та прибудинкової території входить 17 різних послуг, серед яких: вивезення сміття, прибирання сходових клітин, освітлення, робота ліфтів, полив клумб і газонів і багато іншого.

У тому випадку, якщо послуга не надається, або надається не в повному обсязі, ви можете за неї або не платити зовсім, або вимагати часткового відшкодування.

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Як домогтися перерахунку за неякісні послуги

Природно, якщо ви вважаєте, що постачальники комунальних послуг не виконують своїх зобов'язань або ж виконують, але не в повній мірі, ваше право поскаржитися на подібних горе-комунальників.

Колишній склад Кабінету міністрів України затвердив постанову, яка визначає порядок перевірки якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком.

Звернутися до постачальника з вимогою перевірити якість і кількість послуг може будь-який житель багатоквартирного будинку або управитель. Для цього потрібно написати звернення, в якому необхідно вказати суть скарги, ПІБ і фактичне місце проживання.

Постачальник послуг зобов'язаний зареєструвати скаргу, і в разі необхідності перевірки якості виконавець комунальної послуги або керуючий зобов'язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом доби з моменту отримання повідомлення.

Після перевірки заповнюється акт-претензія, із зазначенням дати і часу її проведення, де потрібно вказати інформацію про те, в чому полягала проблема.

Акт-претензія Верховна Рада

У тому випадку, якщо представники комунальних служб або ж управитель не з'явилися на перевірку в установлений строк, або відмовилися підписувати акт-претензію, ви можете скласти його самостійно. У такому разі в акті повинні стояти три підписи – ваш, і ще двох споживачів зазначених послуг, найпростіше попросити допомогти сусідів.

Акт-претензія надсилається постачальнику послуги або управителю будинку рекомендованим листом. Цей акт теж повинен бути зареєстрований.

Протягом п'яти робочих днів постачальник послуг повинен дати письмову відповідь споживачу – приймає він акт-претензію чи ні. Якщо постачальник послуг не відповів, акт-претензія вважається прийнятою.

Добре, якщо на цьому етапі проблема буде вирішена і вам перерахують платіжку за комунальні послуги. Якщо ж ні, наступним кроком буде звернення до уповноважених центральних органів виконавчої влади, які проводять державну політику в сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Якщо не допоможуть держоргани, останнім кроком буде подача позову до суду. Наскільки це буде доцільним, враховуючи, що в Україні судові процеси часто затягуються на невизначений термін, вирішувати вже вам.

OBOZREVATEL поспілкувався з координатором житлово-комунальних і енергетичних програм Громадської мережі ОПОРА Тетяною Бойко, і поставив кілька запитань на тему боротьби з недобросовісними постачальниками комунальних послуг.

– Якщо споживач комунальних послуг вважає, що вони надаються неякісно, або ж взагалі не надаються, що потрібно робити в першу чергу?

– По-перше, вам треба дізнатися, хто є постачальником. Це можна дізнатися зі свого договору, і далі подивитися умови цього договору. Але є проблема. Законодавство змінилося, і тепер договори є застарілими, остаточно все змінити можна буде з 1 травня 2020 року, коли у людей буде можливість вибрати один із трьох варіантів договору.

За цими договорами будуть різні умови, різна відповідальність і різна ціна.

Поки ж відстояти своє право досить складно, тому що тут потрібно зрозуміти, де саме є проблема, вона ззовні, або всередині будинку. Якщо проблема в будинку, то, найімовірніше, виконавець послуги вас відправить в ОСББ або ЖЕК вирішувати проблему. І довести, що це проблема виконавця послуг, буде дуже важко.

– Як часто постачальниками комунальних послуг реагують на скарги споживачів?

– На сьогодні типова ситуація, коли споживачі незадоволені якістю послуг, основні скарги на погане централізоване опалення та гаряче водопостачання.

І ось тут постачальники послуг вам говорять, що проблема в будинку, ви не встановили індивідуальний тепловий пункт (ІТП). За нормативами ми подали необхідну кількість тепла, а те, що воно нерівномірно розподілилося по дому, це ваші проблеми.

За фактом, за станом на сьогодні дуже важко довести, що це провина саме постачальника.

– Так до кого звертатися?

– Закон говорить, що вам все одно потрібно звертатися до постачальника послуг і скласти акт про те, що у вас, наприклад, у квартирі 14 градусів тепла, а не, як мінімум, 18 градусів, як передбачено законом. Повинен прийти представник постачальника і зафіксувати порушення.

Якщо він не прийшов, то ви складаєте цей акт разом зі своїми сусідами.

Сам постачальник повинен перевірити температуру теплоносія, якщо ж температура в нормі, в такому випадку потрібно викликати загальні збори правління будинку, якщо таке є. Тут є два випадки, якщо жителі будинку самі раніше відмовилися від встановлення ІТП, чи не приєдналися до програми "Теплі кредити" за власним бажанням, не поставили регулятори на батареї, в такому випадку можна тільки розвести руками, тому що винні самі жителі.

У разі, якщо у вас старий договір із ЖЕКом, там скажуть, що у них немає таких повноважень, і вам все одно потрібно збирати збори співвласників і визначати керуючого, залучати фінансування і вирішувати це питання. За таких умов у 80% випадках це буде не вина постачальника, і співвласникам доведеться домовлятися і модернізувати свій будинок.

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– Добре, якщо ви довіряєте постачальникові та керуючий, або ОСББ не вирішують проблему, є доцільним звертатися до суду?

– У разі, якщо це вина постачальника і зафіксовано, що температура теплоносія нижча норми, є сенс звернутися до суду і шанси на виграш досить високі.

Якщо за рішенням співвласників на зборах було вирішено провести енергоефективні заходи, а голова правління цього не виконала, також треба подавати в суд.

В іншому випадку просто немає на кого подавати в суд, хіба що на самих себе.

– Чи можливо взагалі не платити за неякісну послугу, поки йде розгляд цього питання?

– Законодавство говорить, що можливо. Але знову ж таки, треба з'ясовувати кому і за що не платити.

У тому випадку, якщо постачальник надав адекватний теплоносій у будинок, а тепло розгубилося дорогою, а рішення співвласників про енергоефективну модернізацію не було, і вина керуючого або ОСББ не доведена, то, найімовірніше, вам доведеться платити за тепло.

Не платити можна в тому випадку, якщо зафіксована низька температура теплоносія. Але як буває в таких випадках, коли ви повідомляєте, що у вас виникла проблема, то в день перевірки сам постачальник підкрутить гайки і у вас несподівано стане тепло і з крана потече не тепла, а гаряча вода.

Такі випадки дійсно бувають, але не скажу, що масово.

– А самому можна зафіксувати факт надання неякісних послуг? І чи може це бути доказом у суді?

– Є рекомендації, які потрібно купувати термометри, і як фіксувати подібні випадки, підписувати акт зі своїми сусідами, щоб під час перевірки надати цей документ постачальнику.

Звичайно, якщо постачальник не готовий до будь-якого переговорного процесу, потрібно готуватися до суду, і надавати ті показники, які ви зафіксували.

– Коли вже можна укласти договори за новим законодавством, і на що звертати увагу?

– У першу чергу потрібно уважно вивчити варіанти договорів. Буде складно, тому що всім співвласникам потрібно буде вибрати один варіант договору, серед трьох: індивідуальні, колективні та колективні споживачі.

У кожному з них буде чітко описуватися, де починається і закінчується відповідальність постачальника послуг, і можна буде зрозуміти, в якому разі і кому висувати претензії щодо тієї чи іншої проблеми

Щодо термінів підписання важко сказати. Лише недавно зразки нових договорів були затверджені урядом, свої варіанти ще повинні представити постачальниками комунальних послуг. Чи встигнуть затвердити єдиний варіант до 1 травня 2020 року, як передбачено законом, я не впевнена.

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