"Який сюр!" В Україні почали продавати бюсти Зеленського з позолотою

У мережі почали продавати гіпсові погруддя президента України Володимира Зеленського, прикрашені золотом.

Оголошеннями рясніють сайти OLX і Рrom. Бюст позиціонують як чудову прикрасу для робочого кабінету, адже на початку свого президентства Зеленський заборонив вішати на стіну його портрети.

"Виготовлений зі скульптурного гіпсу, покритий трьома шарами лаку, сухозлітним золотом. Представлений у трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий", – описують товар у мережі.

Вартість бюста – 2000-2600 грн. У пропозиції вказують, що "офіційні продажі" стартують 25 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу у Верховній Раді глава держави зазначив, що президент не є іконою, щоб вішати його зображення на стіни.

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