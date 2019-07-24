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"Який сюр!" В Україні почали продавати бюсти Зеленського з позолотою

1.4т Читати матеріал російською

У мережі почали продавати гіпсові погруддя президента України Володимира Зеленського, прикрашені золотом.

Оголошеннями рясніють сайти OLX і Рrom. Бюст позиціонують як чудову прикрасу для робочого кабінету, адже на початку свого президентства Зеленський заборонив вішати на стіну його портрети.

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"Виготовлений зі скульптурного гіпсу, покритий трьома шарами лаку, сухозлітним золотом. Представлений у трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий", – описують товар у мережі.

Вартість бюста – 2000-2600 грн. У пропозиції вказують, що "офіційні продажі" стартують 25 липня.

"Який сюр!" В Україні почали продавати бюсти Зеленського з позолотою

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу у Верховній Раді глава держави зазначив, що президент не є іконою, щоб вішати його зображення на стіни.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Gordon Yury
Gordon Yury
Ничего страшного... Скоро и иконы появятся! Это все уже было у Януковича, пшонки и прочей шушеры из ОПГ Януковича. Только тогда была трагедия, а теперь -фарс!!!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Лажа какая-то . А где тога с золотой пряжкой, где лавровый венок, где скипетр ?
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