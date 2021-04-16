У Черкасах пасажир вдарив кондукторку і втік через вікно тролейбуса. Відео

У Черкасах пасажир тролейбуса вдарив кондукторку й втік через вікно транспорту. Інцидент трапився, коли жінка поцікавилася, чи платив він за проїзд і викликала поліцію.

Відео курйозного моменту у Facebook опублікував заступник Комунального підприємства "Черкасиелектротранс" Тарас Хвиль (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ось так тікають порушники до приїзду поліції ("заєць", який ще й вдарив кондуктора), – написав він.

Зазначається, що громадський транспорт зупинився, коли містянин пролазив крізь відчинену кватирку. Свідками курйозної ситуації стали десятки громадян у тролейбусі. Одні обізвали чоловіка дурнем, інші ж радили йому не вистрибувати на проїжджу частину.

"Кондукторка підійшла до нього і попросила оплатити проїзд, а він був нетверезий. Почав розповідати, що в нього немає грошей, підвищував голос, грубив. Вона йому зробила зауваження щодо зовнішнього вигляду, мовляв, що і "штани скоро спадуть". Платити він все ж відмовився, тому його попросили готуватися на вихід на наступній зупинці", – розповів Хвиль у коментарі "Суспільному".

За його словами, після цього кондкуторка пішла далі по салону, однак молодик наздогнав її і вдарив ногою у спину. Транспорт зупинили, викликали поліцію. Безквитковий пасажир, зрозумівши, що ситуація серйозна, поліз у кватирку – там він застрягнув частиною, але таки зумів вилізти назовні й показав усім середній палець із вулиці.

"Неприємні ситуації трапляються часто, майже щодня, однак таких інцидентів ще не було", – додавТарас Хвиль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у передмісті Харкова – селищі Пісочин – учаснику бойових дій водії громадського транспорту тричі відмовили в пільговому проїзді. В автобусі трапився конфлікт, через це ветерану АТО довелося викликати на автостанцію поліцію.