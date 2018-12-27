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''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко

12.2тЧитати матеріал російською

Легенда радянського телебачення, психотерапевт Анатолій Кашпіровський під час особистої розмови з позафракційним народним депутатом Надією Савченко запевняв, що наступним президентом України стане жінка. У мережі висміяли такі заяви.

Про зустріч Савченко та Кашпіровського у Facebook пригадав користувач Віталій Лобановський, який, судячи з інформації з його сторінки, є прихильником ув'язненої. Він також опублікував фотографію, зроблену, очевидно, у листопаді 2017 року.

"Маловідомий факт. Незадовго до арешту Надії Савченко приїжджав Анатолій Кашпіровський з астрологічним прогнозом, де було сказано, що наступним президентом стане жінка-воїн, яка зупинить війну і врятує Україну", — написав Лобановський.

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''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко

Facebook Віталія Лобановського

"Це на зовсім кін*ених розраховано?" "Повний ідіотизм. Вона ж ледь грамотна", "Шкода, їй не вистачило мудрості, щоб не зустрічатися з шарлатаном", "Цікаво, хто ці байки вигадує", "Кашпіровський такий же провидець, як і я", "Так він же енурез лікував", "Якісь у Толика туфлі зношені, і сам він спалений зірками", — пишуть у коментарях до посту.

''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко
''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко
''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко
''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко
''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко
''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко
''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко
''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко

Нагадаємо:

  • Надії Савченко інкримінують змову з головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном із метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни.

  • У вересні Верховний суд визнав законним дозвіл Ради притягнути до кримінальної відповідальності, затримати й обрати запобіжний захід Савченко.

  • Разом із тим вона заявила, що йде у президенти України.

  • 5 грудня Савченко оголосила, що починає сухе голодування. "Не просто без їжі, а й без води. Це буде тривати до того часу, поки мені не забезпечать відвідування банку, своїх рідних... Час уже закінчувати цю вакханалію", — сказала вона.

  • 13 грудня нардеп розповіла, що частково втратила слух і зір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що відома болгарська ясновидиця Ванга, яка померла у 1996 році, залишила прогноз на 2019 рік, згідно з яким у двох найвпливовіших світових лідерів будуть серйозні проблеми.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
справа Савченко
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
політикакурйозфотографиисоцмережіпередбачення
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
в сети помнится высмеяли и то что для Украины готовят югославский вариант,а он тут как тут,поэтому сеть это хуйня.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мрази готовы оплевывать и втаптывать в грязь своих недавних кумиров , Ну и скажите чем нынешняя Украина отличается от Совдепии в худшем её варианте. Когда из садистов и ублюдков,сначала делали "Героев" ,а потом объявляли их врагами народа, клеймили позором и гнобили в лагерях или ухайдокивали
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Галицький Данило
Галицький Данило
А с ,,лидером'' всех опоросов, он случайно не встречалси-и-и?
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