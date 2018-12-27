''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко

Легенда радянського телебачення, психотерапевт Анатолій Кашпіровський під час особистої розмови з позафракційним народним депутатом Надією Савченко запевняв, що наступним президентом України стане жінка. У мережі висміяли такі заяви.
Про зустріч Савченко та Кашпіровського у Facebook пригадав користувач Віталій Лобановський, який, судячи з інформації з його сторінки, є прихильником ув'язненої. Він також опублікував фотографію, зроблену, очевидно, у листопаді 2017 року.
"Маловідомий факт. Незадовго до арешту Надії Савченко приїжджав Анатолій Кашпіровський з астрологічним прогнозом, де було сказано, що наступним президентом стане жінка-воїн, яка зупинить війну і врятує Україну", — написав Лобановський.
Facebook Віталія Лобановського
"Це на зовсім кін*ених розраховано?" "Повний ідіотизм. Вона ж ледь грамотна", "Шкода, їй не вистачило мудрості, щоб не зустрічатися з шарлатаном", "Цікаво, хто ці байки вигадує", "Кашпіровський такий же провидець, як і я", "Так він же енурез лікував", "Якісь у Толика туфлі зношені, і сам він спалений зірками", — пишуть у коментарях до посту.
Нагадаємо:
Надії Савченко інкримінують змову з головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном із метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни.
У вересні Верховний суд визнав законним дозвіл Ради притягнути до кримінальної відповідальності, затримати й обрати запобіжний захід Савченко.
Разом із тим вона заявила, що йде у президенти України.
5 грудня Савченко оголосила, що починає сухе голодування. "Не просто без їжі, а й без води. Це буде тривати до того часу, поки мені не забезпечать відвідування банку, своїх рідних... Час уже закінчувати цю вакханалію", — сказала вона.
13 грудня нардеп розповіла, що частково втратила слух і зір.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що відома болгарська ясновидиця Ванга, яка померла у 1996 році, залишила прогноз на 2019 рік, згідно з яким у двох найвпливовіших світових лідерів будуть серйозні проблеми.
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