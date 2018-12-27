''Так він же енурез лікував'': у мережі висміяли пророцтво Кашпіровського для Савченко

Легенда радянського телебачення, психотерапевт Анатолій Кашпіровський під час особистої розмови з позафракційним народним депутатом Надією Савченко запевняв, що наступним президентом України стане жінка. У мережі висміяли такі заяви.

Про зустріч Савченко та Кашпіровського у Facebook пригадав користувач Віталій Лобановський, який, судячи з інформації з його сторінки, є прихильником ув'язненої. Він також опублікував фотографію, зроблену, очевидно, у листопаді 2017 року.

"Маловідомий факт. Незадовго до арешту Надії Савченко приїжджав Анатолій Кашпіровський з астрологічним прогнозом, де було сказано, що наступним президентом стане жінка-воїн, яка зупинить війну і врятує Україну", — написав Лобановський.

Facebook Віталія Лобановського

"Це на зовсім кін*ених розраховано?" "Повний ідіотизм. Вона ж ледь грамотна", "Шкода, їй не вистачило мудрості, щоб не зустрічатися з шарлатаном", "Цікаво, хто ці байки вигадує", "Кашпіровський такий же провидець, як і я", "Так він же енурез лікував", "Якісь у Толика туфлі зношені, і сам він спалений зірками", — пишуть у коментарях до посту.

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