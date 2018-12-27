''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко

Легенда советского телевидения, психотерапевт Анатолий Кашпировский во время личного разговора с внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко уверял, что следующим президентом Украины станет женщина. В сети высмеяли такие заявления.

О встрече Савченко и Кашпировского в Facebook напомнил пользователь Виталий Лобановский, который, судя по информации из его страницы, является сторонником заключенной. Он также опубликовал фотографию, сделанную, очевидно, в ноябре 2017 года.

"Малоизвестный факт. Незадолго до ареста Надежды Савченко приезжал Анатолий Кашпировский с астрологическим прогнозом, где было сказано, что следующим президентом станет женщина-воин, которая остановит войну и спасет Украину", — написал Лобановский.

Facebook Виталия Лобановского

"Это на совсем кон*енных расчитанно?" "Полный идиотизм. Она же едва грамотная", "Жаль, ей не хватило мудрости, чтобы не встречаться с шарлатаном", "Интересно, кто эти байки выдумывает", "Кашпировский такой же провидец, как и я", "Так он же энурез лечил", "Какие-то у Толика туфли изношены, и сам он сожжен звездами", — пишут в комментариях к посту.

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