''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко

Легенда советского телевидения, психотерапевт Анатолий Кашпировский во время личного разговора с внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко уверял, что следующим президентом Украины станет женщина. В сети высмеяли такие заявления.
О встрече Савченко и Кашпировского в Facebook напомнил пользователь Виталий Лобановский, который, судя по информации из его страницы, является сторонником заключенной. Он также опубликовал фотографию, сделанную, очевидно, в ноябре 2017 года.
"Малоизвестный факт. Незадолго до ареста Надежды Савченко приезжал Анатолий Кашпировский с астрологическим прогнозом, где было сказано, что следующим президентом станет женщина-воин, которая остановит войну и спасет Украину", — написал Лобановский.
Facebook Виталия Лобановского
"Это на совсем кон*енных расчитанно?" "Полный идиотизм. Она же едва грамотная", "Жаль, ей не хватило мудрости, чтобы не встречаться с шарлатаном", "Интересно, кто эти байки выдумывает", "Кашпировский такой же провидец, как и я", "Так он же энурез лечил", "Какие-то у Толика туфли изношены, и сам он сожжен звездами", — пишут в комментариях к посту.
Напомним:
Надежде Савченко инкриминируют сговор с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном с целью посягательства на конституционный строй в Украине путем покушений на высшее руководство страны.
В сентябре Верховный суд признал законным разрешение Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать и избрать меру пресечения Савченко.
Вместе с тем она заявила, что идет в президенты Украины.
5 декабря Савченко объявила, что начинает сухую голодовку. "Не просто без еды, а и без воды. Это будет продолжаться до того времени, пока мне не обеспечат посещение банка, своих родных... Пора уже заканчивать эту вакханалию", — сказала она.
13 декабря нардеп рассказала, что частично потеряла слух и зрение.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась в 1996 году, оставила предсказание на 2019 год, согласно которому у двух самых влиятельных мировых лидеров будут серьезные проблемы.
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