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''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко

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Легенда советского телевидения, психотерапевт Анатолий Кашпировский во время личного разговора с внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко уверял, что следующим президентом Украины станет женщина. В сети высмеяли такие заявления.

О встрече Савченко и Кашпировского в Facebook напомнил пользователь Виталий Лобановский, который, судя по информации из его страницы, является сторонником заключенной. Он также опубликовал фотографию, сделанную, очевидно, в ноябре 2017 года.

"Малоизвестный факт. Незадолго до ареста Надежды Савченко приезжал Анатолий Кашпировский с астрологическим прогнозом, где было сказано, что следующим президентом станет женщина-воин, которая остановит войну и спасет Украину", — написал Лобановский.

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''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко

Facebook Виталия Лобановского

"Это на совсем кон*енных расчитанно?" "Полный идиотизм. Она же едва грамотная", "Жаль, ей не хватило мудрости, чтобы не встречаться с шарлатаном", "Интересно, кто эти байки выдумывает", "Кашпировский такой же провидец, как и я", "Так он же энурез лечил", "Какие-то у Толика туфли изношены, и сам он сожжен звездами", — пишут в комментариях к посту.

''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко
''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко
''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко
''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко
''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко
''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко
''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко
''Так он же энурез лечил'': в сети высмеяли пророчество Кашпировского для Савченко

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась в 1996 году, оставила предсказание на 2019 год, согласно которому у двух самых влиятельных мировых лидеров будут серьезные проблемы.

Читайте все новости по теме "Дело Савченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Савченко
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
политикакурьезфотографиисоцсетипредсказания
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
в сети помнится высмеяли и то что для Украины готовят югославский вариант,а он тут как тут,поэтому сеть это хуйня.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мрази готовы оплевывать и втаптывать в грязь своих недавних кумиров , Ну и скажите чем нынешняя Украина отличается от Совдепии в худшем её варианте. Когда из садистов и ублюдков,сначала делали "Героев" ,а потом объявляли их врагами народа, клеймили позором и гнобили в лагерях или ухайдокивали
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Галицький Данило
Галицький Данило
А с ,,лидером'' всех опоросов, он случайно не встречалси-и-и?
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