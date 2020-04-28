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28 квітня • оновлено в 23:27
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Путіна зняли за малюванням каракулів на нараді. Кумедне відео

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У мережі згадали відео з президентом Росії Володимиром Путіним, який щось малював на листку під час засідання.

Користувачі Twitter висміяли російського главу. "Робить замітки", – написав користувач із ніком "Распад и неуважение".

Володимир Путін. Ілюстрація

Володимир Путін. Ілюстрація

nsn.fm

"Схоже руки-то пам'ятають... як кота малювати, а сам вже не пам'ятає і не розуміє, де знаходиться", "Навіть я на парах краще імітував зацікавленість", "Цікаво, в цей час йшов дощ або були магнітні бурі? Таке буває у "геніальних" навесні", "У хрестики-нулики рубається", – відповіли користувачі в коментарях.

Нагадаємо, глава РФ на День знань у школі в Кургані в 2013 році намалював дітям на дошці дивну фігуру. Коли один з учнів запитав, що це, Путін відповів: "Це кішка. Вигляд ззаду".

Путін малює кішку

Путін малює кішку

МК

Путін малює кішку

Путін малює кішку

МК

Кішка. Вид ззаду

Кішка. Вид ззаду

МК

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилося відео з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, який нібито засинав під час промови президента Володимира Путіна.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії політика соцмережі видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
самое главное к у ем на пианине не играет
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