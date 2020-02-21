Путін згадав минуле і перейшов на жаргон на публіці. Відео

Президент Росії Володимир Путін у розмові з журналістом згадав минуле і перейшов на жаргон.

Це сталося під час зйомок проекту ТАСС "20 запитань Володимиру Путіну". У якийсь момент російський президент не стримав емоцій і перейшов на невластиву офіційним особам лексику (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини Путін назвав українців та росіян одним народом і поставив ведучого ТАСС на місце

Володимир Путін Скріншот з відео

Так, глава РФ раптом заявив: "Бабки-то де, вибачте за моветон? Грошики де?".

Відзначимо, що в лексиконі Путіна завжди було чимало різких і навіть жаргонних слів, а також явно недипломатичних виразів. Експерти відзначають, що все це робиться для формування іміджу "жорсткого правителя", а такі правителі зазвичай імпонують масам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час цього ж інтерв'ю Путіну не сподобався жарт із інтернету. За його словами, мережа – дуже неточна штука, хоча і цікава.

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