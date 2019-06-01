Премия "Страуса": "прикид" Зеленского, возвращение Михо и поющая Рада

Великие писатели и поэты стараются, как известно, жить по принципу "ни дня без строчки". В свою очередь, президент Владимир Зеленский творчески переработал античную традицию и с первых дней каденции придерживается правила — ни дня без хайпа.

Вначале глава государства поздравил киевлян с Днем города. Все бы ничего, но Владимиру Александровичу или его спичрайтеру захотелось разбавить пафос дежурного поздравления толикой искренности простого криворожского парня "из народа".

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы", — написал в поздравлении глава государства.

Не спорим, бедный и голодный студент из провинции, возможно, как раз и найдет станцию метро по запаху шаурмы. Но все же при этом аромат ближневосточного блюда вряд ли ассоциируется у коренных киевлян с символом великого города Булгакова и Паустовского. Да и криворожская лимита, простой сын юриста Владимир уж, наверное, лет 15, как миллионер. И наверняка давно может позволить себе вдыхать ароматы лучших ресторанов столицы.

Но, не одной шаурмой были сыты поклонники и оппоненты молодого президента. На неделе Зеленский совершил похвальную вроде бы вещь — посетил передовую на Донбассе. Однако опубликованные фото моментально разошлись на мэмы в соцсетях. В прифронтовой зоне Владимир Александрович ходил по окопам и блиндажам в рубашке небесного цвета, что никак не вяжется с элементарными правилами безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский на передовой Сайт президента Украины

Слава Богу, что Станица Луганская сегодня одна из самых спокойных точек на линии фронта — там не стреляют с 2015 года, но зачем же так искушать судьбу? С другой стороны, злые языки уверяют, что если бы худенького Зеленского одели в фирменный зеленый камуфляж, то его попросту невозможно было бы найти на фото среди рослых и плечистых охранников. Для безопасности очень даже хорошо, а вот для пиара в стиле милитари, — увы...

Президент Украины Владимир Зеленский на передовой Сайт президента Украины

Впрочем, если рубашка главы государства на передовой в донецких степях и является предметом дискуссии, то сугубо внутренней. А вот принимать в таком прикиде (рубашка с засученными рукавами) глав министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана — уже международный моветон и попахивает дипломатическим скандалом.

В общем, фраза спикера Парубия, сказанная им сразу после церемонии инаугурации "было весело", как нельзя лучше характеризует первые дни президентства Зеленского.

Возвращение Михо

Возвращение в Украину бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили стало политической сенсацией недели. Оно, конечно, ненавистный для Михаила Николозовича бывший "друг" Петр Порошенко власть потерял, но все мы помним о горячей перепалке грузинского изгнанника с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым. А перед Арсеном Борисовичем в комплиментах в последнее время рассыпался не только простой президент Владимир, но даже сам Игорь Валерьевич Коломойский.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вернулся в Украину

Впрочем, Саакашвили был обречен вернуться в Украину сразу после того, как после пребывания на крыше киевского дома заслужил гордое прозвище "Карлсон". А он, как известно, хоть улетел, но обещал вернуться.

Зачем вернули Саакашвили, догадаться не трудно. Когда-то Михо грозно говорил о бывшем владельце "Приватбанка" следующее: "Когда мы будем у власти. Что бы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии".

Вероятно, теперь настала очередь мощным грузинским ледоколом пройтись по реноме другого олигарха, у которого за время отсутствия в стране Коломойского скопилось подозрительно много заводов и чемпионских титулов по футболу.

Но все же, как они наивны — все те украинские "делатели президентов", кто собирается всерьез управлять таким вулканом, как Михеил Саакашвили. Мишико из той плеяды политиков, которых приручить невозможно и которые гуляют по политической мизансцене сами по себе.

Возможно, через пару лет новостные ленты информагентств будут восприниматься нами, как плохое дежавю: "Лишенный президентом Зеленским гражданства Михаил Саакашвили прорвал вместе со сторонниками оцепление на границе и вернулся в Украину. Саакашвили заявил, что идет на Киев освобождать столицу от "барыг".

Данилюк и ситуационная комната

Назначенный на этой неделе секретарем Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Александр Данилюк отправился сразу не на свое новое рабочее место, а почему-то в ситуативную комнату в Администрации президента Украины.

Зашел и ужаснулся — оттуда пропали мониторы и сервера, на которых якобы хранилась секретная информация.

Позже выяснилось, что мониторы и серверы были арендованы бывшим президентом Петром Порошенко. Поэтому Петр Алексеевич как патентованный "барыга" вернул все арендодателю.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя скандал, подчеркнул, что техника в главном ситуационном центре СНБО "находится под надежной охраной и работает в штатном режиме".

В общем, как в старом анекдоте — потерянная ложечка нашлась, но осадок остался.

А все же хорошо, что на седьмой день президентства в воюющей стране нашелся человек, который зашел в такую "нужную" ситуативную комнату. И если бы не Данилюк, то пропажа мониторов, возможно, была бы обнаружена только к началу каденции уже нового президента. Отметим, что "вредный" пастор, хоть и намекнул, что в СНБО все на своих местах, но, наверное, из вредности не указал номер комнаты в ситуационном центре Совбеза. Но верим, что Александр Данилюк как компетентный профессионал, несмотря на злобное сопротивление старой власти, вскоре найдет свое рабочее место и даже, возможно, порадует нас новым видео оттуда.

Поющая Рада

Как известно, каждая сессия Верховной Рады по традиции открывается гимном Украины в исполнении хора имени Веревки.

Традиция понятна. Поющие самостоятельно депутаты без слуха способны испортить даже такую гениальную вещь, как национальный гимн. Однако вполне возможно, что в новой Раде можно будет легко обойтись и без приглашенных артистов.

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос"

Судите сами, в Раду во главе партии "Голос" идет фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Компанию ему составит певица Оля Полякова, которая заявила, что создает свою политическую партию.

Также ходят упорные слухи, что счастье в политике хочет попытать Олег Винник. Поющий на выступлениях актер студии “Квартал 95” Юрий Корявченков, известный под псевдонимом "Юзик", тоже пойдет на досрочные парламентские выборы от партии "Слуга народа".

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук идет в политику

Оля Полякова создала партию Подробности

А если из старого состава Рады снова пройдут Поплавский и Билозир, выступление хора Веревки и вовсе будет выглядеть неуместной конкуренцией.

И старый национальный анекдот теперь будут рассказывать на новый лад:

- Куме, ви чули, який парламент найгірший в Європі?.. - … Зато наші - краще за всіх у світі співають!

Ваш "страусовед" Роман Лазоренко

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