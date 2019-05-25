Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія потрапила в курйозну ситуацію під час офіційного візиту до Японії.

Коли перша леді спускалася по трапу прибулого в країну літака, який зустрічали японські політики і журналісти, вітер підняв поділ її сукні й оголив ноги. Через це Меланії довелося притримувати вбрання.

Відео моменту на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смірнов. "У стилі Мерилін Монро: Трамп, Меланія і японський вітер", – підписав ролик він.

Меланія і Дональд Трамп instagram.com/melaniatrump.style

У стилі Мерилін Монро: Трамп, Меланія і японський вітер pic.twitter.com/KYEJJlgpy3 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) May 25, 2019

Відзначимо, для заходу дружина Трампа вибрала приталену сукню-халат із різнобарвним принтом, доповнивши елегантний образ чорними туфлями на високих підборах.

"Халатик домашній на гудзиках", "Вітер-пустун", "Рівень патріотичної журналістики: підглянути під спідницю дружини президента США", – пишуть про інцидент у коментарях користувачі мережі.

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

instagram.com/melaniatrump.style

instagram.com/melaniatrump.style

instagram.com/melaniatrump.style

instagram.com/melaniatrump.style

instagram.com/melaniatrump.style

instagram.com/melaniatrump.style

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли скандальні голі знімки Меланії Трамп.

Так, за часів своєї бурхливої юності вона будувала модельну кар'єру й була відома під дівочим ім'ям Меланія Кнаус, і навіть знялася для чоловічих журналів.

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