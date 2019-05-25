ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

20.2тЧитати матеріал російською

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія потрапила в курйозну ситуацію під час офіційного візиту до Японії.

Коли перша леді спускалася по трапу прибулого в країну літака, який зустрічали японські політики і журналісти, вітер підняв поділ її сукні й оголив ноги. Через це Меланії довелося притримувати вбрання.

Відео моменту на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смірнов. "У стилі Мерилін Монро: Трамп, Меланія і японський вітер", – підписав ролик він.

Новини
Меланії Трамп - 49: найвідвертіші фото першої леді США

Меланія і Дональд Трамп

Меланія і Дональд Трамп

instagram.com/melaniatrump.style

Відзначимо, для заходу дружина Трампа вибрала приталену сукню-халат із різнобарвним принтом, доповнивши елегантний образ чорними туфлями на високих підборах.

"Халатик домашній на гудзиках", "Вітер-пустун", "Рівень патріотичної журналістики: підглянути під спідницю дружини президента США", – пишуть про інцидент у коментарях користувачі мережі.

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

instagram.com/melaniatrump.style

Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

instagram.com/melaniatrump.style

Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

instagram.com/melaniatrump.style

Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

instagram.com/melaniatrump.style

Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

instagram.com/melaniatrump.style

Підняв спідницю до вух: Меланія Трамп осоромилася з вбранням. Відео

instagram.com/melaniatrump.style

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли скандальні голі знімки Меланії Трамп.

Так, за часів своєї бурхливої юності вона будувала модельну кар'єру й була відома під дівочим ім'ям Меланія Кнаус, і навіть знялася для чоловічих журналів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Меланія Трамп (Melania Trump)Дональд Трамп
Місце
Японія
Теги
СШАкурйозвидео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
8
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
Поднял юбку до ушей-редакция.вы е6анулись.где находятся уши?LOL
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки