Кінь на льоду: Лавров, який "встає з колін" став героєм фотожаб

Падіння міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перед виступом на форумі "Росія - країна можливостей" стало приводом для жартів в мережі.
"Обозреватель" зібрав для вас кращі реакції і меми.
Не обійшлося без варіацій на тему Путіна.
Главу російського МЗС "записали" в спортсмени.
Польователі пригадали і інші "косяки" Лаврова, а також ситуацію з отруєнням екс-співробітника ГРУ Скрипаля.
Користувачі побачили певний символізм у тому, що Лавров "вставав з колін".
Згадалося і вислання російських дипломатів з Великобританії.
Як повідомляв "Обозреватель", Лавров впав, піднімаючись на сцену для виступу на форумі "Росія - країна можливостей".