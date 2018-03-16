Кінь на льоду: Лавров, який "встає з колін" став героєм фотожаб

Падіння міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перед виступом на форумі "Росія - країна можливостей" стало приводом для жартів в мережі.

"Обозреватель" зібрав для вас кращі реакції і меми.

Не обійшлося без варіацій на тему Путіна.

Главу російського МЗС "записали" в спортсмени.

Польователі пригадали і інші "косяки" Лаврова, а також ситуацію з отруєнням екс-співробітника ГРУ Скрипаля.

Користувачі побачили певний символізм у тому, що Лавров "вставав з колін".

Згадалося і вислання російських дипломатів з Великобританії.

Як повідомляв "Обозреватель", Лавров впав, піднімаючись на сцену для виступу на форумі "Росія - країна можливостей".