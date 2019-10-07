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7 жовтня • оновлено в 18:00
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Кива став "зіркою" PornHub після витівки у Раді

29.2т Читати матеріал російською

Скандальне відео, на якому народний депутат України Ілля Кива ("Оппоплатформа – За життя") торкався своїх статевих органів просто під час засідання Верховної Ради, опинилося на всесвітньовідомому порносайті.

Гучний ролик опублікував ресурс PornHub. Характерно, що він був розміщений користувачем із ніком julia_pankratova. Таке ж ім'я має одеська модель, з якою переписувався Кива під час інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ілля Кива

Ілля Кива

Однак на популярному порносайті відео з Кивою не викликало значного ажіотажу серед глядачів – там його подивилися лише 3 тисячі користувачів, незважаючи на багатомільйонну аудиторію. Водночас на YouTube ролик із одіозним нардепом уже встиг набрати більш ніж 1,9 млн переглядів.

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Ролик із Кивою на PornHub

Ролик із Кивою на PornHub

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
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Коментарі
30
166
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22
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23
Сумно
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Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Он дрочит не на дывчину . Он подлец дрочит на жовтано - блакитный флаг
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0
1
филипп филипыч
филипп филипыч
циганский цииирк - здесь конь ворует сам себяаааа)))
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2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Великий мастурбатор! (с)
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6
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Махал Махалыч, до речі дівчина з Одеси
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1
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