Кива став "зіркою" PornHub після витівки у Раді

Скандальне відео, на якому народний депутат України Ілля Кива ("Оппоплатформа – За життя") торкався своїх статевих органів просто під час засідання Верховної Ради, опинилося на всесвітньовідомому порносайті.

Гучний ролик опублікував ресурс PornHub. Характерно, що він був розміщений користувачем із ніком julia_pankratova. Таке ж ім'я має одеська модель, з якою переписувався Кива під час інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ілля Кива

Однак на популярному порносайті відео з Кивою не викликало значного ажіотажу серед глядачів – там його подивилися лише 3 тисячі користувачів, незважаючи на багатомільйонну аудиторію. Водночас на YouTube ролик із одіозним нардепом уже встиг набрати більш ніж 1,9 млн переглядів.

Ролик із Кивою на PornHub Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива попався на "рукоблудстві" у залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати у паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!