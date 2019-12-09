Під завалами Одеського коледжу знайшли ще два тіла

Кількість загиблих внаслідок пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 12 осіб.
Тіла ще двох загиблих знайшли під завалами в ніч на 9 грудня, повідомляє пресслужба ДСНС України.
"9 грудня о 00:35 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини. О 05:15 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини", – повідомили рятувальники.
У відомстві зазначили, що наразі в лікарнях залишається 9 із 30 постраждалих під час пожежі.
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Пожежа в Одесі
ДСНС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачкою математики та інформатики.
Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих безвісти. Це жінка 1981 р.н. на ім'я Руслана.
6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдені ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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