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9 грудня • оновлено в 10:15
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Під завалами Одеського коледжу знайшли ще два тіла

4.2т
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Кількість загиблих внаслідок пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 12 осіб.

Тіла ще двох загиблих знайшли під завалами в ніч на 9 грудня, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"9 грудня о 00:35 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини. О 05:15 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини", – повідомили рятувальники.

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У відомстві зазначили, що наразі в лікарнях залишається 9 із 30 постраждалих під час пожежі.

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

ДСНС

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
ГосЧС пожежа
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