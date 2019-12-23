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23 грудня • оновлено в 17:36
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/ Розслідування

Україна на вимогу Росії видасть на обмін ексбійців "Беркуту"

1.3т
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Українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Про це з посиланням на два наближені до судової справи джерела повідомляє hromadske.

Відзначається, що цим "ексберкутівцям" готують зміну запобіжного заходу, про що повинні клопотати прокурори. Відповідне розпорядження вони нібито отримали від керівництва Генпрокуратури.

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Обмін полоненими: Л/ДНР видадуть "ексберкутівців"

Обмін полоненими: Л/ДНР видадуть "ексберкутівців"

golos.ua

"Рішення про обмін колишніх "беркутівців" ухвалило вище керівництво країни", – розповіло джерело.

Так, 24 грудня має відбутися судове засідання у справі про вбивство 48 і поранення 80 осіб на вулиці Інститутській, на ньому прокурорів нібито і зобов'язують змінити запобіжний захід обвинуваченим.

Найімовірніше, мова йде про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка.

Олександр Маринченко

Олександр Маринченко

УНІАН

Нагадаємо, Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня Маринченко відпустили з СІЗО, де він провів кілька років, під домашній арешт.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Обмін полоненими Розстріли на Майдані
Місце
Україна
Тег
Майдан
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А военнопленные РФ где?)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Захаров Дмитрий, днем с огнём не нашли
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