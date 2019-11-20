Справа завершена: Луценко зробив гучну заяву напередодні річниці Майдану

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко напередодні Дня гідності та свободи заявив, що справа щодо наказів про розстріл Майдану була завершена на початку 2019 року.

Відеозвернення політик опублікував у середу, 20 листопада, на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Луценко також нагадав про необхідність відновлення в країні права заочного засудження.

"Всім зрозуміло, що злочинні накази розстрілювати і бити майданівців давали ті, хто втік із нашої країни", – зазначив він.

Ілюстрація. Майдан thekievtimes.ua

"Підозрювані Янукович, Захарченко, Якименко і Шуляк ховаються в РФ. Для передачі справи в суд потрібне рішення вже нової ВР про заочне засудження. Це була б найкраща подяка тим, хто віддав життя за свободу", – написав колишній глава ГПУ в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. При цьому він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

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