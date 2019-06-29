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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Владимир Александрович, что за хрень?!

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Я человек интеллигентный и обхожусь в текстах без мата. С трудом, конечно, врать не буду, но обхожусь. И даже в заголовке я хотел написать не "что за хрень", а "что происходит" или "что вы делаете". Но не смог, потому что это уже действительно хрень, настоящая реальная и кондовая хрень происходит. И делаете ее именно вы и ваша команда. Поэтому очень хочется спросить именно так, раз уж принято решение обходиться без мата в текстах и заголовках.

Новини
Кремлевская ловушка для Украины

Итак, посмотрел я замечательный сюжет-расследование журналистов программы Слідство.Інфо. Речь идет о том, что назначенный вами на должность исполняющего обязанности главы СБУ Иван Баканов (новоиспеченный лейтенант, ага) подбирает потрясающие кадры. Зама он взял просто замечательного – целого генерал-майора Анатолия Калюжняка. Знаете кто это? Чтобы вам было понятно, он даже не назначил человека, а вернул в должность. Потому что Калюжняк был первым замом начальника управления по борьбу с коррупцией и организованной преступностью еще при Януковиче. Нормально? Генерала, кстати, он получил тоже тогда именно от Виктора Федоровича.

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Путину уже не смешно

Как всякий генерал по борьбе с коррупцией при дорогом Викторе Федоровиче этот человек, естественно, достаточно богат. Чем занималось управление "К" при Януковиче вы знаете? Если нет, то по недвижимости и машинам сотрудников догадаться не трудно. Так что получается? Они возвращаются? Те, кого Майдан прогнал ценой жизни настоящих героев, пока вы шутили со сцены – возвращаются? И не просто в страну, а на должности? То есть Авакова вы скоро поменяете на Захарченко, Луценко на Пшонку, а там и Гройсмана на старика Азарова? А почему бы и нет, раз пошла такая пьянка?

Я расписывать подробности не буду – дам ниже ссылку на сюжет, кому интересно. А для вас, уважаемый пан президент Владимир Александрович Зеленский еще раз повторю вопрос в цензурной форме – ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ? И позволю себе напомнить, что именно эту банду во главе с дорогим Чугуноидом мы один раз снесли к чертовой матери. Можем повторить. Но вам это зачем?

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Тема
Новини
Особи
Володимир ЗеленськийВіктор ПшонкаЮрій ЛуценкоВіталій ЗахарченкоАрсен АваковВолодимир ГройсманМикола АзаровВіктор Янукович
Місце
Україна
Тег
розслідування
Джерело
Джерело:site.ua
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