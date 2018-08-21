Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
КияниМедОбоз

"Зігуючий Ісус?" Українців розгнівала статуя у Львові

1.2тЧитати новину російською

У мережі розгорівся скандал через нову статуї Ісуса, яку встановили у Львові.

Багатьом львів'янам не сподобався жест Ісуса Христа, а точніше положення його руки, яке нагадувало нацистське вітання. Фото розмістив історик Василь Расевич в Facebook.

"Люди, - це жах! Ну скільки можна? Там вже наставили тих каліцтв (прошу зауважити, що я не християнські символи маю на увазі, а рагулізм замовників, скульпторів і виконаців). Та той Високий замок скоро завалиться від третьої лінії хресної дороги! Хто це дозволяє? Невже нема кому сказати: Рагулю, забери свої лапи від християнських символів і від чудового міського парку! Міська влада має нарешті провести там інвентаризацію і прибрати весь той жах", - написав автор фото.

Новини
"Був би толк ..." У мережі несподівано відреагували на патріотичний жест влади в Тернополі

Користувачам мережі така скульптура не сподобалася.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в скандалі з львівської електричкою спливли нові факти.

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
У хворої людини щось там в голові перемкнуло і ,вважаючи себе експертом і "правильним" віруючим,робить тупий висновок. А цей жест-це жест благословіння! Спокійний,чи заспокійливий...Куди подівати придурків-"ценителей" искусства.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Груздова Вика
Груздова Вика
Добрый день. У кого гипертония - срочнo чиcтитe соcуды! Этo нaвсегдa сбивает давлeниe дo 120/80 за 1 кyрс http://vsemdobra.ml
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги