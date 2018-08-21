"Зігуючий Ісус?" Українців розгнівала статуя у Львові

У мережі розгорівся скандал через нову статуї Ісуса, яку встановили у Львові.

Багатьом львів'янам не сподобався жест Ісуса Христа, а точніше положення його руки, яке нагадувало нацистське вітання. Фото розмістив історик Василь Расевич в Facebook.

"Люди, - це жах! Ну скільки можна? Там вже наставили тих каліцтв (прошу зауважити, що я не християнські символи маю на увазі, а рагулізм замовників, скульпторів і виконаців). Та той Високий замок скоро завалиться від третьої лінії хресної дороги! Хто це дозволяє? Невже нема кому сказати: Рагулю, забери свої лапи від християнських символів і від чудового міського парку! Міська влада має нарешті провести там інвентаризацію і прибрати весь той жах", - написав автор фото.

Користувачам мережі така скульптура не сподобалася.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в скандалі з львівської електричкою спливли нові факти.