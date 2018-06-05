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Захід в Дніпрі: опубліковані вражаючі фото

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У мережі показали вражаючі фотографії заходу сонця в Дніпрі.

Незвичайні знімки зірки, яка відбивається в склі і нібито сідає між двома висотками житлового комплексу "Вежі", опублікував Ukraїner в Facebook.

"Кілька днів наша експедиція гостювала в місті Дніпро. Подивіться, як ми зустріли один захід сонця в цьому чудовому місті", - підписала команда фото.

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

Раніше CityOboz показав унікальні чорно-білі фото першого пляжу в Києві.

Тема
Dnipro.City
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