Захід в Дніпрі: опубліковані вражаючі фото

У мережі показали вражаючі фотографії заходу сонця в Дніпрі.
Незвичайні знімки зірки, яка відбивається в склі і нібито сідає між двома висотками житлового комплексу "Вежі", опублікував Ukraїner в Facebook.
"Кілька днів наша експедиція гостювала в місті Дніпро. Подивіться, як ми зустріли один захід сонця в цьому чудовому місті", - підписала команда фото.
facebook.com/ukrainer.net
facebook.com/ukrainer.net
facebook.com/ukrainer.net
facebook.com/ukrainer.net
facebook.com/ukrainer.net
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