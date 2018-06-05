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Закат в Днепре: опубликованы впечатляющие фото

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В сети показали впечатляющие фотографии заката в Днепре.

Необычные снимки солнца, которое отражается в стекле и якобы садится между двумя высотками жилого комплекса "Башни", опубликовал Ukraїner в Facebook.

"Несколько дней наша экспедиция гостила в городе Днепр. Посмотрите, как мы встретили один закат в этом замечательном городе", – подписала команда фото.

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

facebook.com/ukrainer.net

Ранее CityOboz показал уникальные черно-белые фото первого пляжа в Киеве.

Тема
Dnipro.City
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