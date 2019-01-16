У надрах Києва: у мережі показали маловідому локацію під містом

Український турист-екстремал Антон Страж показав у мережі вражаючі фотографії маловідомої локації під Києвом — прямого перегону між станціями метро "Хрещатик" і "Університет".

Як зазначив автор поста на своїй сторінці у Facebook, перегін був виведений із експлуатації, проте як і раніше існує у надрах столиці.

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

"Нині закритий для руху потягів, після побудови Театральної, але все ще існує у надрах Києва, прямий перегін між станціями Хрещатик та Університет. "Консерва" — зазначив екстремал.

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

Фото: facebook.com/antonxguardadventures

Раніше любителі екстремальних екскурсій публікували в мережі добірку атмосферних фотографій із Чорнобильської зони відчуження, зокрема, унікальні знімки колись секретного об'єкта СРСР на території колишнього військового містечка Чорнобиль-2.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у мережі поширилися архівні фотографії історичної будівлі Києва, колись найбільшого закритого майданчика на території СРСР.

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