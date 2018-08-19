Вода стане отрутою: Землі напророкували засилля небезпечних вірусів

Сучасні методи розшифровки ДНК ще сильніше змінили уявлення про число і різноманітність вірусів, що живуть на планеті. У 2016 році вчені з Об'єднаного інституту геному в Каліфорнії і Національної лабораторії ім. Лоуренса в Берклі проаналізували величезний обсяг даних, отриманих після метагеномного секвенування зразків з трьох тисяч географічних точок, - це були морські, прісноводні і наземні екосистеми.

Дослідники виявили понад 125 тисяч ділянок вірусних ДНК, що збільшило число відомих вірусних генів в 16 разів, пише ria.ru.

Відкриття вчених збільшило число відомих вірусних генів в 16 разів pixabay.com

Мікроорганізмів в Світовому океані набагато більше, ніж риб і морських ссавців. За деякими даними, на них припадає до 98% всієї океанічної біомаси. І найчисленніші - віруси. Кожну секунду вони заражають трилліарди (1023) морських мешканців і таким чином щодня винищують до 20% океанічної біомаси.

При цьому віруси відрізняються крайньою живучістю і невибагливістю. Вони можуть існувати в широкому діапазоні температур і в найнесприятливіших умовах. Наприклад, вірус морської діатомеї (Chaetoceros debilis CdebDNAV) продовжує заражати і при -196 градусах Цельсія. Ціанофаги зберігаються в опадах до ста років, а гігантський вірус амеб Pithovirus sibericum віком в 30 тисяч років, не так давно виявлений у вічній мерзлоті, все ще був здатний інфікувати мікроорганізми.

Як з'ясували дослідники з Уорікського університету, вірусне зараження дійсно позначається на фотосинтетичних здібностях ціанобактерій - фіксація вуглекислого газу (тобто його перетворення в вуглецеві сполуки) в бактеріальній культурі сповільнюється після атаки бактеріофагів майже в п'ять разів. За приблизними оцінками, в результаті інфікування мікроорганізмів в атмосфері щорічно залишаються непоглинутими до п'яти мільярдів тонн вуглецю - це 10% всього вуглецю, який фіксується Світовим океаном.

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