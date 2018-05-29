"Раз на рік можна": фестиваль Ulichnaya Eda оголосив програму

Організатори київського фестивалю Ulichnaya Eda запрошують всіх перервати ненадовго програму "Схудни до літа". 2-3 червня, на фестивалі Cheat Meal.

"Раз на рік можна": саме під таким девізом буде проходити перша Ulichanaya Eda 2018 року на Арт-заводі "Платформа".

Поняття cheat meal прийшло зі світу бодібілдингу. Перед змаганнями спортсмени тримають сувору дієту, яку розписано по грамах. При цьому раз на тиждень вони можуть дозволити собі прийом їжі без обмежень.

Згодом спрощений принцип чітміла перейшов у життя людей на ЗСЖ. Шість днів на тиждень харчуватися правильно, а один їсти все, що хочеться. На фестивалі організатори доведуть, що ЗСЖ та інші радощі життя - цілком сумісні.

70 точок фуд-корту, де гості зможуть обрати будь-які страви: від дієтичних, вегетаріанських і екзотичних до класичного чітміла (бургерів, свинячих реберець і чуррос).

Вранці вам приготує сніданки шеф-адміністратор Аннет Амеган і фуд-дилер Крістіна Коваленко. А віртуози програми "МастерШеф" - Євген Клопотенко, Асмік Гаспарян і Даня Ківа - проведуть для гостей майстер-класи.

Прямо на фестивалі можна буде зігнати зайві калорії: 2 червня відкривається чемпіонат з баскетболу Monbat Open в форматі команд 3 на 3; танцюйте під музику, катайтеся на скімборді і грайте у футбол в надувних кулях.

Після інтенсивних занять спортом неспішно прогулятися по Gift Market від "Штуки" - саме те. Понад 50 точок з сотнями милих і гарних подарунків: прикраси, блокнотики, одяг і навіть шкіряні фетиш-маски.

Мами з дітьми зможуть якісно відпочити - на фестивалі працюватиме зона Kinder Park, де є все, що потрібно. Бар для матусь Mom is... і спеціальний Mama Lounge з важливими лекціями про батьківство. Для найменших буде зона сповивання і кімната для годування. Для старших діток - стільці для годування і навіть зона підігріву їжі.

Максимальна концентрація радості і веселощів знаходиться на ігровій зоні Kinder. Тут маленьких гостей фестивалю чекають дитячі аніматори, баскетбольний і футбольний майданчики, боулінг, батут, кумедна фотозона і гойдалки, що світяться. Всіма улюблені феї Winx проводитимуть майстер-класи з виготовлення спідничок з фатину, а кожна чарівна дівчинка отримає аквагрим. Активні дітки зможуть навчитися футболу разом з Arsenal-KIDS.

Меломанів порадують запальними DJ-сетами і особливими хедлайнерами фестивалю.

За 17-річну кар'єру гурт СКАЙ випустив шість повноформатних альбомів, які побували в ротації практично всіх українських телеканалів і радіостанцій, зібрала сотні солдаутов в Україні та за її межами. Ulichnaya Eda готова не тільки прийняти, але і нагодувати багатотисячну армію фанатів СКАЙ. Зустрічаємося 2 червня о 19:00 на Зеленій сцені.

А найбільш очікуваним музичним гостем 3 червня буде "Bahroma". Святослав Вакарчук їх охарактеризував як "групу, якій притаманна рідкісна для музикантів пострадянського простору якість - інтелігентність".

Ми повністю поділяємо цю думку, але божевільні танці ніхто не відміняв. Зустрічаємося 3 червня в 19:00 на Зеленій сцені.

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