Маріупольський театр покаже в Києві спектакль про морг

Донецький обласний академічний театр Маріуполя в рамках Українського формату Міжнародного театрального фестивалю камерних вистав AndriyivskyFest представить в Києві 21 березня постановку "Жах".

На сторінці заходу в Facebook йдеться, що в основі вистави - п'єса Неди Неждани "Той, що відчиняє двері".

Дія п'єси розгортається в приміщенні міського моргу, де дві молоді жінки виявилися замкненими на ніч.

"Телефон начебто не працює, але періодично надходять дзвінки з дуже дивними повідомленнями. Все, що залишається, - ділитися думками, страхами, надіями і перебирати можливі версії того, що сталося (у діапазоні від п'яних галюцинацій до ядерного апокаліпсиса). Міркуючи і фантазуючи, героїні попутно розробляють план дій практично на будь-який з варіантів, і все ж реальний фінал застає їх зненацька", - йдеться в описі.

Режисер-постановник - Анатолій Левченко. В ролях - Віра Шевцова, Дар'я Недавня. Прем'єра вистави відбулася в грудні 2017 року.

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