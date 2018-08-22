У мережі показали незвичайні знімки знаменитих українських пляжів

У соціальній мережі показали, як виглядають знамениті одеські пляжі з незвичного ракурсу. Знімки викликали захоплення у користувачів.

Так, фотограф Сергій Рістенко здивував серією авторських фотографій, зроблених з висоти пташиного польоту. Знімки опубліковані на його особистій сторінці в Facebook.

"Мої улюблені і традиційні підсумки одеських польотів", - підписав публікацію користувач.

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

На знімках показані не тільки дивовижні морські пейзажі, а й чітко видно чисту воду біля берегів Одеси і кількість відпочиваючих там.

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Користувачі Facebook відреагували на фото великою кількістю лайків, а також написали в коментарях, що фото "дуже круті і красиві".

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Пляжі Одеси Facebook Sergey Ristenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пляжі Одеси атакували отруйні риби. Так, в Чорному морі біля берегів міста помітили скатів-хвостоколів, які небезпечно жалять людей. Відео морськими мешканцями опублікували в мережі.