"У табори під Львів вугілля копати": на пляжі Одеси приструнили туристів з Росії

Користувач мережі Олег Дан розповів, як приструнив російських туристів в Одесі. Чоловік описав ситуацію, яка сталася з ним на одному з місцевих пляжів.

Олег Дан зазначив, що в українському курортному місті дуже багато відпочиваючих з РФ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік повідомив, що зустрів на пляжі туристку з Санкт-Петербурга, яка приїхала сюди зі своєю сім'єю.

"Сидить мати перший день, з Пітера, і розповідає мені, що Америка почала свій величезний вплив на Україну. І війна це політики. І простий народ не такий. (Так хто ж тоді їде воювати?). Питаю: "Так а навіщо ж ви приїхали в таку далечінь. Вам не страшно? Уб'ють же або з'їдять, заарештують. У табори під Львів вугілля копати". Відповідь звичайно цікава: "В Одесі дешевше ніж в Криму", - пише чоловік.

"І тут над пляжем прямо над головами метрів 80-100 пролітає Мі-8. В сторону Миколаєва летів. Я кажу: "Дивіться, тут щодня військова операція проводиться. Багатьох росіян ловлять прямо на пляжі. Ви думали це все так просто. Днями геть осіб 10 прям з води витягли", - пише Дан.

Чоловік зазначив, що поки він купався в небі пролетів ще один вертоліт, а туристи з Росії пішли з пляжу.

Користувачів мережі така ситуація розвеселила.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська журналістка Юлія Бориско розповіла, як приструнила російських туристів в Туреччині.