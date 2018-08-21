Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
КияниМедОбоз

"У табори під Львів вугілля копати": на пляжі Одеси приструнили туристів з Росії

2.1тЧитати новину російською

Користувач мережі Олег Дан розповів, як приструнив російських туристів в Одесі. Чоловік описав ситуацію, яка сталася з ним на одному з місцевих пляжів.

Олег Дан зазначив, що в українському курортному місті дуже багато відпочиваючих з РФ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік повідомив, що зустрів на пляжі туристку з Санкт-Петербурга, яка приїхала сюди зі своєю сім'єю.

"Сидить мати перший день, з Пітера, і розповідає мені, що Америка почала свій величезний вплив на Україну. І війна це політики. І простий народ не такий. (Так хто ж тоді їде воювати?). Питаю: "Так а навіщо ж ви приїхали в таку далечінь. Вам не страшно? Уб'ють же або з'їдять, заарештують. У табори під Львів вугілля копати". Відповідь звичайно цікава: "В Одесі дешевше ніж в Криму", - пише чоловік.

Новини
"Пірнув" в яму: в Одесі стався трагікомічний інцидент з авто

"І тут над пляжем прямо над головами метрів 80-100 пролітає Мі-8. В сторону Миколаєва летів. Я кажу: "Дивіться, тут щодня військова операція проводиться. Багатьох росіян ловлять прямо на пляжі. Ви думали це все так просто. Днями геть осіб 10 прям з води витягли", - пише Дан.

Чоловік зазначив, що поки він купався в небі пролетів ще один вертоліт, а туристи з Росії пішли з пляжу.

Користувачів мережі така ситуація розвеселила.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська журналістка Юлія Бориско розповіла, як приструнила російських туристів в Туреччині.

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
16
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Молодец хлопчик. Спугнул агрессоршу. Ведь у этой бабки под купальником "Игла" была, и задание сбить нахер останний гвинтокрыл.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мироненко Таня
Мироненко Таня
Добрый день, у кoго гипертония - срочнo чиcтитe сocуды! Этo навсегдa сбивaeт дaвлениe дo 120/80 за 1 курс http://davleniestabil.forumhi.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Графский Степан
Графский Степан
По второму кругу перемога пошла))) Вчера этот хохложопый предлагал в Онежском озере купаться)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги