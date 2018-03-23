У Маріуполі виставили на продаж пам'ятники Леніну

В електронній системі ProZorro виставили на продаж два пам'ятники Леніну, які були демонтовані в Маріуполі.

В описі говориться, що лоти реалізує маріупольське КП "Комбінат комунальних підприємств".

Лом кольорових металів (бронза - 5500 кг), лом чорних металів - 100 кг.

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Початкова ціна обох пам'ятників становить 498,49 тис. грн.

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Прийом заявок на участь в аукціоні завершується 1 квітня, проведення аукціону заплановано на 2 квітня.

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Як повідомляє місцевий сайт, один з пам'ятників був раніше встановлений на площі Свободи в центральному районі Маріуполя. Другий - на площі перед парком ім. Петровського.

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У техдокументації до лоту також зазначено, що переможець аукціону за власні кошти проводить вивезення, порізку і завантаження/розвантаження металобрухту.