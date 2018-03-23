В Мариуполе выставили на продажу памятники Ленину

В электронной системе ProZorro выставили на продажу два памятника Ленину, которые были демонтированы в Мариуполе.

В описании говорится, что лоты реализует мариупольское КП "Комбинат коммунальных предприятий".

Лом цветных металлов (бронза - 5500 кг), лом черных металлов - 100 кг.

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Первоначальная цена обоих памятников составляет 498,49 тыс. грн.

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Прием заявок на участие в аукционе завершается 1 апреля, проведение аукциона запланировано на 2 апреля.

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Как сообщает местный сайт, один из памятников был ранее установлен на площади Свободы в центральном районе Мариуполя. Второй - на площади перед парком им. Петровского.

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В техдокументации к лоту также указано, что победитель аукциона за собственные средства производит вывоз, порезку и погрузку/разгрузку металлолома.