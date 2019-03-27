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"Алеппо, наші дні": в мережі показали, як проходить будівництво Шулявського моста

1.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали, як проводяться роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу в Києві.

Відповідні знімки моста опубліковано в співтоваристві "Київ Автомобільний" у Facebook, де можна побачити, на якому етапі перебуває будівництво.

"Шулявський міст на шляху до повної реконструкції", – підписали під фотографіями.

У мережі обурилися, що роботи проводяться повільно, а також привели порівняння з Китаєм, де такий же міст зводиться за 42 години.

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"Алеппо, наші дні": в мережі показали, як проходить будівництво Шулявського моста
"Алеппо, наші дні": в мережі показали, як проходить будівництво Шулявського моста

"По одній цеглинці на день? Якраз на півтора року", "Я думав, що це Алеппо, наші дні", "В Китаї такий міст будують за 42 години, в Нідерландах за 72 години, і тільки в Україні такий міст будують 1,5 року ", – обурилися користувачі.

"Алеппо, наші дні": в мережі показали, як проходить будівництво Шулявського моста
"Алеппо, наші дні": в мережі показали, як проходить будівництво Шулявського моста

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 16 березня остаточно перекрили рух на Шулявському мосту. Об'їзд транспорту організовано сусідніми вулицями.

18 березня стало першим робочим днем після перекриття Шулявського моста. Всі об'їзні дороги виявилися скутими восьмибалльними заторами, а на деяких ділянках ускладнення руху були навіть після години пік.

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

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Теми
Новини Києва та Київської областіОбвал мосту на Шулявці
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Медовара надо пригласить, он знаменитый спец по мостам!
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Федоров Федор
Федоров Федор
России понадобилось несколько лет на строительство 19 километрового моста через морской пролив.Будем посмотреть сколько будет ремонтироваться сухопутный путепровод.
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