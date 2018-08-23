Покинутий Дніпро: яскраві фото забутих будівель

За яскравими фасадами престижних будинків у Дніпрі нерідко можна розгледіти містичні і загадкові будинки - "заброшки", які заслуговують на окрему увагу.

Відвідувати занедбані будівлі завжди неймовірно цікаво і трохи сумно. "Інформатор" публікує фото найпопулярніших "забутих" будівель Дніпра.

Будинок Прицкера на проспекті Нігояна.

Будівля на вулиці Маяковського.

Покинутий корпус лікарні Мечникова.

Занедбаний будинок на набережній.

Будинок на вулиці Харківській.

Будинок на Старокозацький, 26.

Лікарня Товариства Червоного Хреста на вулиці Короленка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, жителі Дніпра як домашню тварину завели в квартирі пару каракал - степових хижих рисей.