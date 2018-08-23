Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
КияниМедОбоз

Покинутий Дніпро: яскраві фото забутих будівель

569Читати новину російською

За яскравими фасадами престижних будинків у Дніпрі нерідко можна розгледіти містичні і загадкові будинки - "заброшки", які заслуговують на окрему увагу.

Відвідувати занедбані будівлі завжди неймовірно цікаво і трохи сумно. "Інформатор" публікує фото найпопулярніших "забутих" будівель Дніпра.

Новини
"Дорога пекла": журналісти показали стан важливої для України траси

Будинок Прицкера на проспекті Нігояна.

Будівля на вулиці Маяковського.

Покинутий корпус лікарні Мечникова.

Занедбаний будинок на набережній.

Будинок на вулиці Харківській.

Будинок на Старокозацький, 26.

Лікарня Товариства Червоного Хреста на вулиці Короленка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, жителі Дніпра як домашню тварину завели в квартирі пару каракал - степових хижих рисей.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги