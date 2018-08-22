"Пекельна дорога": журналісти показали стан важливої для України траси

Журналісти третій рік поспіль перевіряють, чи відремонтували трасу Миколаїв - Кропивницький. У 2018 році, за результатами перевірки, все залишилося як і раніше.

Цю дорогу водії часто називають "пекельна дорога", "примарна траса" або "шлях страху", пише видання "2 + 2".

"У Миколаївській області, на жаль, через жадібність і бажання наживи з боку недобросовісних автомобільних перевізників, автомобільно-дорожня мережа була практично повністю знищена", - говорить Олександр Кава, речник голови Укравтодору

Він додав, що для того, щоб виконати капітальний ремонт цієї дороги потрібно два мільярди гривень. У цьому році на неї виділено всього 200 мільйонів гривень.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому показують моторошний стан автомобільної дороги в сторону курортного Бердянська Запорізької області.