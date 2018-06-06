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Київська Венеція з висоти: в мережу потрапили приголомшливі фото

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У мережі показали приголомшливі фотографії вечірнього житлового масиву Русанівка, який ще називають Київською Венецією.

Панорамні знімки опубліковані на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

Русанівка - це перший в світі штучний острів, який забудований житловими будинками і має свою інфраструктуру, а також прекрасну набережну. Від лівого берега район відділений штучним проточним обвідним каналом, в південній частині якого встановлені фонтани з підсвічуванням.

Раніше CityOboz показав вражаючі фотографії заходу в Дніпрі.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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