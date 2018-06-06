Київська Венеція з висоти: в мережу потрапили приголомшливі фото

У мережі показали приголомшливі фотографії вечірнього житлового масиву Русанівка, який ще називають Київською Венецією.

Панорамні знімки опубліковані на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

Русанівка - це перший в світі штучний острів, який забудований житловими будинками і має свою інфраструктуру, а також прекрасну набережну. Від лівого берега район відділений штучним проточним обвідним каналом, в південній частині якого встановлені фонтани з підсвічуванням.

Раніше CityOboz показав вражаючі фотографії заходу в Дніпрі.