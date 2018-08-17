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Масштабна пожежа в Одесі знищила поштове відділення: відео

2.7тЧитати новину російською

На 10-й станції Великого Фонтану в Одесі сталася велика пожежа на відділенні "Нової Пошти". Співробітники ДСНС евакуювали з будівлі майже 20 осіб (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Спочатку присутні в будівлі відчули їдкий запах диму, який стрімко розповсюджувався по всьому будинку. Вони були змушені звернутися до рятувальників. Загорівся дах будівлі, в якому розташоване відділення "Нової Пошти". Відео пожежі опубліковано в Facebook.

За словами очевидців пожежі, з 9-ої до 11-ої станції Фонтану довелося відключити світло, що призвело до до величезних заторів зі знеструмлених трамваїв, які перекрили рух і для авто.

Пожежа в Одесі

Facebook В'ячеслав Грубий

Новини
"Горимо!" У Криму спалахнула нова "пекельна" пожежа

Загиблих і постраждалих в результаті займання немає. Площа пожежі - 80 квадратних метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 серпня в Одесі у квітковому магазині на Люстдорфській дорозі спалахнула пожежа, в ході якої згоріли ще сім торгових павільйонів.

Тема
Odesa.City
Об'єкт
пожежа
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