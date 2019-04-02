Студентки пояснили "голу" фотосесію в КПІ до конкурсу краси

Метою гучного конкурсу краси в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського було показати, що гарні дівчата не обов'язково повинні бути дурними.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла учасниця заходу Поліна Тсутевіч, пояснивши, хто ним займається, і чи має до цього відношення керівництво навчального закладу.

"Захід проводиться по всьому ВУЗу. Кожен факультет влаштовує свою "Міс", потім переможниця йде на "Королеву". Адміністрація не бере участі, оскільки захід організовує студентська рада", – розповіла дівчина.

За її словами, тематика провокаційної фотосесії зі зв'язуванням пов'язана з сесіями. Дівчата представляли фізико-математичний факультет, який є одним із найсуворіших у КПІ.

"Основа тематики – "Ласкаво просимо в пекло". Наш факультет ніколи не виділявся. Дівчатка досить скромні та замкнуті. Було неповнолітніх пару дівчаток. Коли це все викладалося, обговорювалося з ними. Ніхто насильно не змушував, кажучи: "роздягайтеся, не роздягайтеся". У вихідниках фотографії, де вони загорнуті в тканину", – пояснила учасниця.

За словами дівчини, в промо-ролику не було нічого такого, що нагадувало б "порно". Вона також розповіла, що фотосесія хлопців була не такою резонансною, тому що попит на "Міс" набагато більший.

"Чим ми займаємося у вільний час – це наше особисте питання. Головною метою було довести, що якщо дівчина гарна, то вона не обов'язково дурна. У нас буде інтелектуальний конкурс, де будуть складні завдання. Навіть умови не всі глядачі зрозуміють", – додала Тсутевіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знімки учасниць конкурсу краси в КПІ з'явилися в соцмережі. На них дівчата позували в білизні в пікантних позах із батогами в руках. Ця фотосесія викликала резонанс у мережі. Користувачі заявили, що вуз не повинен допускати подібного.

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