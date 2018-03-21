Поїзд з Києва до Борисполя: УЗ отримала землю для залізничної колії

"Укрзалізниця" отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою 3,5 гектара землі на території Борисполя.

"Земля потрібна для будівництва інфраструктури для експреса, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом Києва та міжнародний аеропорт "Бориспіль ", - повідомив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов на сторінці в Facebook.

За його словами, через відведену земельну ділянку пролягатиме частина маршруту експреса від діючої залізниці перегону Георгія Кірпи - Бориспіль до автомобільної траси Київ - Харків.

Згідно з проектом, УЗ повинні бути передані шість земельних ділянок загальною площею 13 гектарів.

Кравцов відмітив, що, крім 3,2 км, буде побудована 340-метрова одноколійна залізнична естакада над трасою Київ - Харків і дві зупинкові платформи біля терміналу D аеропорту "Бориспіль".

"Почати будівельні роботи плануємо за графіком - вже в червні", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", лінія швидкісного сполучення в Бориспіль буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станції "Видубичі" і "Дарниця".

Планується, що дістатися до аеропорту на потязі можна буде за 35 хвилин, вартість квитка складе 80-120 грн.