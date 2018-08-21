Курбан-байрам в Києві: яскраві фото з великого свята мусульман

У вівторок, 21 серпня, в Києві в мечеті "Ар-Рахма" відбулось велике мусульманське свято Курбан-байрам. 3000 мусульман зібралися в цей день, щоб помолитися і повеселитися.

Традиційно після святкового намазу в мечеті вони роздали нужденним м'ясо. Фото зі свята опублікував "Інформатор".

Свято Курбан-Байрам відзначають протягом 5 днів. Воно настає через 70 днів після ще одного найважливішого дня ісламського календаря - Ураза-байраму.

У цей день мусульмани шанують пам'ять пророка Ібрахіма, якому довелося віддати в жертву свого рідного сина. Він служить для них прикладом вірності і покірності.

Курбан-байрам відзначається по всьому світу. Дата його проведення залежить від місячного календаря.

У це свято роздають страви східної кухні.

Раніше OBOZREVATEL писав, як Київ готується до Дня Незалежності 2018.