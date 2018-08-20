Курбан-байрам 2018: як його відзначають в Україні

Свято Курбан-Байрам відзначають протягом 5 днів. Він настає через 70 днів після ще одного важливого дня ісламського календаря - Ураза-байраму.

Про значення і традиції цього свята в ісламській вірі розповідає OBOZREVATEL.

Для визначення дат Курбан-байраму й Ураза-байраму мусульмани використовують місячний календар. Арабська назва свята Ід аль-Адха перекладається як "свято жертви".

Назва цього свята відсилає до епізоду з Корану, коли до пророка Ібрахіма з'явився ангел Джабраїл і сказав, що той, за волею Аллаха, повинен принести свого сина в жертву. Коли жертвоприношення було практично зроблене, Аллах зробив так, що ніж не зміг перерізати горло синові Ібрахіма і його замінили бараном. Так Аллах випробовував свого пророка.

Як святкують Курбан-байрам

Напередодні, в День Арафат, мусульмани дотримуються посту. У Курбан-байрам мусульмани здійснюють обмивання і надягають святковий одяг. Вони по дорозі до мечеті вимовляють такбір: "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ля илахи илля ллах ва-ллах акбар, Аллаху акбар ва-ли-ллах-ль-хьамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабіран ва-льхамду-ли-ллах касьіран ва-субхьана-ллах букратан ва-ас'іла". У мечеті мусульмани здійснюють святкову молитву.

Після молитви прийнято принести жертву: барана, верблюда або корову, яким має бути не менше півроку. Шкури жертовних тварин віддають у мечеть, а м'ясо варять і з'їдають за спільною трапезою.

В Україні в усіх мечетях пройдуть святкові молитви. В ІКЦ м. Києва поруч із українськими мусульманами будуть молитися ще й дипломати іноземних держав, а також бізнесмени, журналісти і студенти з країн мусульманського світу.

Що не можна робити на Курбан-байрам

Перед молитвою не можна їсти, а для походу в мечеть не можна надягати речі темних кольорів.

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