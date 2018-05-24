Киян обурили "цар-сараї" в центрі міста

В історичному центрі Києва почали облаштовувати літні майданчики на вулиці, яка була закрита для транспорту.

Місцевих жителів обурили дії рестораторів, які, на їхню думку, забирають простір для пішоходів.

"А ви знаєте, що вулицю Сагайдачного закрили для автотранспорту не для того, щоб ми пішки ходили, а для того, щоб різні "Руколи" і "Муракамі" поставили там свої цар-сараї", - написав Андрій Зінченко і опублікував фото.

"У Києві скоро пішоходу не буде, де ходити", "Не можу по Контрактовій взагалі ходити, там і так тепер суцільні намети з їжею", "Не організований простір, а стихійний", - прокоментували користувачі.

При цьому не всі були згодні, що "цар-сараї" псують архітектурну цілісність.

"Кафе винесло столики зі стільцями. Нічого не будували. Так і повинно бути. Це ок", "Так навпаки добре, коли ресторани/бари виставляють свої столики і стільці", - відреагували прихильники.

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