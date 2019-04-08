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"Ідіотка!" У Києві мати покинула дитину в закритій машині і розлютила мережу

2.3тЧитати матеріал російською

У Києві на Осокорках жінка залишила свою маленьку дитину в закритій машині на сонці, а сама вирушила у справах.

"Ця неадекватна особа залишила свого маленького сина в авто! Із закритими вікнами на сонці! Хлопчик плакав і стукав по вікну, я з чоловіком шукали її не менше 20 хвилин", — повідомила у Facebook Оксана Могильна, опублікувавши фото матері.

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Вона додала, що вже збиралася викликати поліцію або ж відкривати авто, щоб припинити муки малюка.

"Реакція горе мами... і коментарі... (я пообіцяла йому цукерку, щоб він тихенько сидів, на питання а чим йому дихати в закритому авто, сказала що вона нічого нікому не винна і ми не маємо права чіпати ні її машину, ні дитину", — додала дівчина.

За її словами, горе-мати так і не зрозуміла, що це могли бути останні хвилини її дитини.

У мережі порадили в такому разі негайно звертатися в поліцію або ж вибивати скло в машині.

"Ідіотка!" У Києві мати покинула дитину в закритій машині і розлютила мережу
"Ідіотка!" У Києві мати покинула дитину в закритій машині і розлютила мережу
"Ідіотка!" У Києві мати покинула дитину в закритій машині і розлютила мережу
"Ідіотка!" У Києві мати покинула дитину в закритій машині і розлютила мережу
"Ідіотка!" У Києві мати покинула дитину в закритій машині і розлютила мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Вінниччині сталося страшне НП з дитиною.

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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба впровадити примусове соціальне інформування: прив'язати мамашу до крісла та години 2 показувати їй фільми з реанімацією, трупики та поховання.
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