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КияниМедОбоз

Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 22 серпня

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Існує теорія, що 17 хвилин сміху на добу подовжують життя на один рік і можуть спалити кількість калорій, еквівалентну плитці шоколаду середнього розміру.

CityOboz пропонує перевірити це на собі і від душі посміятися з кращих анекдотів за 22 серпня.

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Анекдоти дня: кращі приколи за 20 серпня

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***

Хочеться купити що-небудь від комарів, наприклад, будиночок в Ісландії.

***

- А чим ви годуєте свого чоловіка?

- Так що самі їмо, те і йому даємо.

***

- Я не п'ю, у мене язва.

- Так, я теж одружений ...

***

Раніше CityOboz розповідав ще більше смішних анекдотів.

Читайте всі новини по темі "Анекдоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анекдоти
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Васютина Катя
Васютина Катя
У кого гипeртoния - срочно чиcтитe соcуды! Это нaвсегда сбивaет давление дo 120/80 за 1 курс http://lechis.forumhu.com
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