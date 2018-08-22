Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 22 серпня

Існує теорія, що 17 хвилин сміху на добу подовжують життя на один рік і можуть спалити кількість калорій, еквівалентну плитці шоколаду середнього розміру.

CityOboz пропонує перевірити це на собі і від душі посміятися з кращих анекдотів за 22 серпня.

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Хочеться купити що-небудь від комарів, наприклад, будиночок в Ісландії.

***

- А чим ви годуєте свого чоловіка?

- Так що самі їмо, те і йому даємо.

***

- Я не п'ю, у мене язва.

- Так, я теж одружений ...

***

Раніше CityOboz розповідав ще більше смішних анекдотів.