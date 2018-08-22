Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 22 серпня

Існує теорія, що 17 хвилин сміху на добу подовжують життя на один рік і можуть спалити кількість калорій, еквівалентну плитці шоколаду середнього розміру.
CityOboz пропонує перевірити це на собі і від душі посміятися з кращих анекдотів за 22 серпня.
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Хочеться купити що-небудь від комарів, наприклад, будиночок в Ісландії.
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- А чим ви годуєте свого чоловіка?
- Так що самі їмо, те і йому даємо.
***
- Я не п'ю, у мене язва.
- Так, я теж одружений ...
***
Раніше CityOboz розповідав ще більше смішних анекдотів.
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